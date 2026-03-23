V paprscích slunce když zalesknou se krovky potemníků
Po všem, co národy národům jiným udělaly v celé lidské historii,
účinná lítost nad vším tím utrpením přítomna nemůže být bez obav,
pokud strach z recidivy pramení z pochopení,
jak mohlo se to stát,
že statisíce lidských srdcí pouhou silou slova v chladnou ocel měnily se,
a slova proto těžkla dál,
až vážila jak břity gilotiny,
když smrt se stala cílem smývajícím viny.
Když po obětech zůstávaly jen závěje popela
a mastný dým jak do Nebe by marně žaloval,
až mnozí uvěřili, že už není komu.
Že nastal konec času,
bez Boha, jenž ani nikdy nebyl snad,
a nebo na dlouho šel spát.
Jak a kde by se to znovu mohlo stát?
Kdekoli, kde lidem o lidech zas bezuzdně se může lhát.
Kde začnou se zas vynořovat právem zatracené poslů temnot uctívané symboly.
Kde potemníkům dovoleno je se na výsluní vyhřívat.
Jaroslav Herda
Dobrý den
Když přijde den, v němž něco nečekaně člověku se vlastní vinou zvrtne, měl by být rád, že nedopadl tak, aby se musel sebe sama začít bát.
Jaroslav Herda
Dva muži na Hradě?
Inspirováno blogem pana Václava Kříže: Pane prezidente, vzpamatujte se ! O metamorfózách prezidenta Petra Pavla
Jaroslav Herda
Naše kultura nezhyne ani kvůli škrtům ani kvůli zkratům
Inspirováno blogem paní Veroniky Valíkové Šubové „Kvůli škrtům v rozpočtu naše kultura nezhyne“.
Jaroslav Herda
Několik vět
Inspirováno atmosférou ve společnosti, rovněž vzpomínkou na petici Několik vět z června roku 1989.
Jaroslav Herda
Nevyslovené otázky Václava Moravce
Jaký ohlas by měly poslední Otázky Václava Moravce, kdyby se zúčastněných politiků zeptal na tři roky starou záležitost?
