V paprscích slunce když zalesknou se krovky potemníků

Může se začít zase stmívat, když okolnosti protínat se začnou v nepříznivé konstelaci dávající tomu šanci?

Po všem, co národy národům jiným udělaly v celé lidské historii,
účinná lítost nad vším tím utrpením přítomna nemůže být bez obav,
pokud strach z recidivy pramení z pochopení,
jak mohlo se to stát,
že statisíce lidských srdcí pouhou silou slova v chladnou ocel měnily se,
a slova proto těžkla dál,
až vážila jak břity gilotiny,
když smrt se stala cílem smývajícím viny.
Když po obětech zůstávaly jen závěje popela
a mastný dým jak do Nebe by marně žaloval,
až mnozí uvěřili, že už není komu.
Že nastal konec času,
bez Boha, jenž ani nikdy nebyl snad,
a nebo na dlouho šel spát.

Jak a kde by se to znovu mohlo stát?
Kdekoli, kde lidem o lidech zas bezuzdně se může lhát.
Kde začnou se zas vynořovat právem zatracené poslů temnot uctívané symboly.
Kde potemníkům dovoleno je se na výsluní vyhřívat.











Autor: Jaroslav Herda | pondělí 23.3.2026 6:57 | karma článku: 0 | přečteno: 16x

Dobrý den

Když přijde den, v němž něco nečekaně člověku se vlastní vinou zvrtne, měl by být rád, že nedopadl tak, aby se musel sebe sama začít bát.

22.3.2026 v 20:25 | Karma: 4,44 | Přečteno: 61x | Diskuse | Poezie a próza

Jaroslav Herda

Dva muži na Hradě?

Inspirováno blogem pana Václava Kříže: Pane prezidente, vzpamatujte se ! O metamorfózách prezidenta Petra Pavla

21.3.2026 v 8:49 | Karma: 12,83 | Přečteno: 329x | Diskuse | Společnost

Jaroslav Herda

Naše kultura nezhyne ani kvůli škrtům ani kvůli zkratům

Inspirováno blogem paní Veroniky Valíkové Šubové „Kvůli škrtům v rozpočtu naše kultura nezhyne“.

20.3.2026 v 12:11 | Karma: 12,87 | Přečteno: 253x | Diskuse | Společnost

Jaroslav Herda

Několik vět

Inspirováno atmosférou ve společnosti, rovněž vzpomínkou na petici Několik vět z června roku 1989.

18.3.2026 v 3:52 | Karma: 11,63 | Přečteno: 180x | Diskuse | Poezie a próza

Jaroslav Herda

Nevyslovené otázky Václava Moravce

Jaký ohlas by měly poslední Otázky Václava Moravce, kdyby se zúčastněných politiků zeptal na tři roky starou záležitost?

17.3.2026 v 19:03 | Karma: 11,01 | Přečteno: 326x | Diskuse | Politika
Desetimilionovou škodu způsobily v neděli na jihu Čech dva požáry
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

