V hospodě okotil se mobil

O tom, jak se v mobilním telefonu rodit mohou nové zprávy pro zasmání účastníků sociálních sítí.

Žil, byl jednou jeden přátelský a družný okot.
Ten v hospodách nechával na hraní svůj telefon neznámým okotům,
aby mu jej okotili zprávami do sociálních sítí,

ač nebyla právě slova moudrých proroků.

Když okot domů z hospody se vrátil s okotěným telefonem,
pak vzdy až do bílého rána smál se tomu,
jaké má veselé a vtipné okotiny v okotěném telefonu

od neznámých na slovo štědrých okotů.


Autor: Jaroslav Herda | čtvrtek 22.1.2026 23:42 | karma článku: 0 | přečteno: 9x

Jaroslav Herda

Vzhůru již za mravní čistotu

Inspirováno blogem pana Josefa Nožičky: „Nevím, zda vím, co je zázrak...“ Někteří jistě, jiní možná převlékli si kdysi kabáty. Někteří mnohem později, se nestyděli za své aktuální obraty.

22.1.2026 v 1:24 | Karma: 13,11 | Přečteno: 189x | Společnost

Jaroslav Herda

Nechte zpívat Pavlíčka

O vztahu voličů k výsledkům voleb. Inspirováno blogem pana Miroslava Pavlíčka: Nechte zpívat Fialu

20.1.2026 v 10:09 | Karma: 7,27 | Přečteno: 174x | Ostatní

Jaroslav Herda

Gazela

Alkohol je dozajista jednou z metel lidstva. Však kdyby zůstal doma ten, co nad ránem bezmála byl v baru nameten ...

20.1.2026 v 7:38 | Karma: 3,69 | Přečteno: 91x | Poezie a próza

Jaroslav Herda

Maják Petr Pavel

Inspirováno blogem pana Jiřího Jurčáka: Petr Pavel - morální maják, vysoce čnící nejen nad Palachovým hrobem

19.1.2026 v 17:14 | Karma: 15,38 | Přečteno: 535x | Společnost

Jaroslav Herda

Povolební plačky

Ostruhy, tituly, zásluhy a cenné zkušenosti. A přesto nedostanou vždy, co si tolik přáli. No není tohle k zlosti?

18.1.2026 v 12:49 | Karma: 8,57 | Přečteno: 156x | Politika
Jaroslav Herda

  • Počet článků 501
  • Celková karma 10,40
  • Průměrná čtenost 457x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

