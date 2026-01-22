V hospodě okotil se mobil
Žil, byl jednou jeden přátelský a družný okot.
Ten v hospodách nechával na hraní svůj telefon neznámým okotům,
aby mu jej okotili zprávami do sociálních sítí,
ač nebyla právě slova moudrých proroků.
Když okot domů z hospody se vrátil s okotěným telefonem,
pak vzdy až do bílého rána smál se tomu,
jaké má veselé a vtipné okotiny v okotěném telefonu
od neznámých na slovo štědrých okotů.
Jaroslav Herda
Vzhůru již za mravní čistotu
Inspirováno blogem pana Josefa Nožičky: „Nevím, zda vím, co je zázrak...“ Někteří jistě, jiní možná převlékli si kdysi kabáty. Někteří mnohem později, se nestyděli za své aktuální obraty.
Jaroslav Herda
Nechte zpívat Pavlíčka
O vztahu voličů k výsledkům voleb. Inspirováno blogem pana Miroslava Pavlíčka: Nechte zpívat Fialu
Jaroslav Herda
Gazela
Alkohol je dozajista jednou z metel lidstva. Však kdyby zůstal doma ten, co nad ránem bezmála byl v baru nameten ...
Jaroslav Herda
Maják Petr Pavel
Inspirováno blogem pana Jiřího Jurčáka: Petr Pavel - morální maják, vysoce čnící nejen nad Palachovým hrobem
Jaroslav Herda
Povolební plačky
Ostruhy, tituly, zásluhy a cenné zkušenosti. A přesto nedostanou vždy, co si tolik přáli. No není tohle k zlosti?
