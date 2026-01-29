V čem se Petr Macinka nemýlil
Představme si pana Koláře, jak se po přečtení Macinkových zpráv zhroutí do křesla, v chvějící se ruce drží telefon a znovu a znovu pročítá Macinkovy zprávy, ohromen a zcela ochromen tou nečekanou přívalovou vlnou Macinkova odhodlání a vůle podvolit se zcela svému přání dobojovat do zdárného konce svoji válku s obléhaným hradem pro Turkovo jmenování.
Před očima míhají se mu obrazy vyvolané Macinkovými slovy. Vidí Macinku v čele voje, jenž šikuje se k boji. Vojevůdce na cestě ke slávě, jenž připraven je ztéci Hrad tajnou dosud zbrojí. A dlužno dodat brutálně a bez skrupulí. Jak? Tvrdě asi, Petr Kolář pomyslí si. Ach ano, tvrdě dozajista! Jak přesně, to raději už ani vědět nechce. Tolik, tolik se už bojí, že zachránit za každou cenu chce ten starodávný Hrad i pana prezidenta v něm. Nechce ho vidět padat de fenestra do té hlubiny, kde kdysi pásli se na odstřel odsouzení jeleni.
A to už slábne ruka Kolářova tak, že telefon mu na koberec padá, zhasíná a ležet zůstává až do chvíle, než ze všech vět, jež honí se mu v hlavě rozhodne se pro ty, které jediné jsou pravdivé a správné.
Poradce pana prezidenta tu situaci dobře chápe. Proto se znovu chápe svého telefonu a píše Petru Pavlovi tu zprávu: Právě jsem se vrátil ze sna tak živého a plného varovných obrazů, že prozřetelnost sama mi je jistě promítala. Není už jiné cesty, než Turka na Hrad v míru povolat a bezodkladně ministrem ho jmenovat.
Však nestalo se. A přesto panu Macinkovi nelze upřít, že měl v něčem pravdu: „ Pokud ale ne, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace.“
Ať už celá ta lapálie dopadne jakkoli, věřím, že jméno Petr Macinka v učebnicích politologie nalezne své místo.
Jaroslav Herda
Soukromé zprávy SMS psané Petrem Macinkou by měly zůstat soukromými
Není to slušné – vyslepičit obsah soukromé korespondence třetí osobě „bez vědomí jednoho z komunikujících“.
Jaroslav Herda
K čemu jim jsou ty letouny L 159?
Otázka je myšlena zcela vážně. Opravdu to nevím, či spíše nejsem si docela jistý.
Jaroslav Herda
Alex Pretti - další mrtvý
Dalo se očekávat, že se to bude stávat v zemi, kde tolik lidí našlo útočiště po útěku z nesvobody?
Jaroslav Herda
Práší se, pane Prášku, když rmutné vody opouštějí břehy v horní zemi.
Přitakání obsahu blogu pana Martina Práška „A kdo bude vybírat na ubohé české děti?“ a inspirováno diskusí pod ním, obsahující toxiny, jejichž přibývání bylo předznamenáno už před několika lety.
Jaroslav Herda
Hlas Hradu
Vláda se musí poslouchat, to je bez debat. A já ji poslouchám. Slyším ji. Uši si čistím. A slyším i ty politiky kolem ní.
