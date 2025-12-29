V čase velkých slev Česká televize mate diváky

Mate dospělé občany i děti. Úkolem veřejnoprávního média není jen zodpovědně a tedy pravdivě informovat diváky.

Česká televize také vyrábí a vysílá vzdělávací pořady. A protože je to ČESKÁ televize, měla by dbát na to, aby její zaměstnanci mluvili na kameru česky. Pokud vysoké školy nejsou schopny u svých studentů napravit to, co bylo zanedbáno už na školách základních a středních, měla by Česká televize zaměstnat jazykového poradce, který si osvojil dostatečnou znalost českého jazyka.
Veřejnoprávní médium a jeho vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci by měli být pro diváky vzorem, a to hlavně pro diváky méně znalé češtiny, neboť právě ti si snadno a nevědomě naposlouchají slova, jejichž význam sice chápou, ale v češtině ta slova neexistují.
Jednou z jazykových ošklivostí jsou chybně skloňované číslovky. Vznikají tak tvary jako je například pěti seti.
Dnes jsem si na ČT 24 vyslechl dva příspěvky ke slevám, jež jsou vždy výrazné na přelomu roku.
Ne! Žádné slevňování ani slevnění se opět nekoná a nikdy se, prosím pěkně, nekonalo!
Slevit není totéž co zlevnit. Slevnit v českém jazyce neexistuje. Zatím ne.
Vzdělávej dál, Česká televize. Je chvályhodné, že vysíláš vzdělávací pořady pro děti. Ale, prosím, mysli i na svoje dovzdělání a nedělej divákům a hlavně školákům v hlavě zmatky.

Autor: Jaroslav Herda | pondělí 29.12.2025 13:08 | karma článku: 10,14 | přečteno: 112x

Jaroslav Herda

  • Počet článků 474
  • Celková karma 10,23
  • Průměrná čtenost 472x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

