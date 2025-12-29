V čase velkých slev Česká televize mate diváky
Česká televize také vyrábí a vysílá vzdělávací pořady. A protože je to ČESKÁ televize, měla by dbát na to, aby její zaměstnanci mluvili na kameru česky. Pokud vysoké školy nejsou schopny u svých studentů napravit to, co bylo zanedbáno už na školách základních a středních, měla by Česká televize zaměstnat jazykového poradce, který si osvojil dostatečnou znalost českého jazyka.
Veřejnoprávní médium a jeho vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci by měli být pro diváky vzorem, a to hlavně pro diváky méně znalé češtiny, neboť právě ti si snadno a nevědomě naposlouchají slova, jejichž význam sice chápou, ale v češtině ta slova neexistují.
Jednou z jazykových ošklivostí jsou chybně skloňované číslovky. Vznikají tak tvary jako je například pěti seti.
Dnes jsem si na ČT 24 vyslechl dva příspěvky ke slevám, jež jsou vždy výrazné na přelomu roku.
Ne! Žádné slevňování ani slevnění se opět nekoná a nikdy se, prosím pěkně, nekonalo!
Slevit není totéž co zlevnit. Slevnit v českém jazyce neexistuje. Zatím ne.
Vzdělávej dál, Česká televize. Je chvályhodné, že vysíláš vzdělávací pořady pro děti. Ale, prosím, mysli i na svoje dovzdělání a nedělej divákům a hlavně školákům v hlavě zmatky.
Odkaz
Jaroslav Herda
Dna jsme zdaleka nedosáhli
Však přece jako by nás naše přítomnost zvala k nahlédnutí špehýrkou do do možných scénářů, v nichž podoby možného dna jsou načrtnuty.
Jaroslav Herda
Andrej Babiš vyjádřil souhlas se vstupem vojsk Varšavské smlouvy do Československa
Jak to ten čerchmant prachsakulentská udělal, že se o tom vůbec nemluví? Snadno a všeobecně známým způsobem.
Jaroslav Herda
28. leden 2023 – černou sobotou
Novým prezidentem ČR byl zvolen generál Petr Pavel. Rozhodli o tom voliči během 2. kola volby prezidenta ČR, které se konalo v pátek 27. a v sobotu 28. ledna 2023.
Jaroslav Herda
Jak mohla právě Lída Tichá?
Uživatelé sociálních sítí často propadají potřebě vymýšlet si o svých oponentech jejich frustraci a zlobu v souvislosti s výsledkem voleb, neboť škodolibá fantazie je věčná. Je čas, abych přiznal, že jsem také frustrát.
Jaroslav Herda
Rýpali pokrytci Petru Pavlovi do blech v kožichu
Pravé důvody ostrých soudů překypujících jízlivostmi, posměchem a pohrdáním za bušení pěstí do chlupatých i holoprsých hrudí bývají průhledné. Zřejmé jak vidle v hnoji.
