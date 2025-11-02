Uzavřené diskuse a svoboda slova
Každý, kdo na srdci má toho mnoho,
co není mu autorem nepřejícím umožněno vyslovit,
si místo trápení v pocitech odmítnutí
může nabrousit vlastní brk
a uchopit v tématu to,
co v něm mu tolik chybí,
a nebo svými argumenty napadnout,
co naopak mu v textu překáží,
aniž by prst si nad autorem musel strčit v krk.
Napsat svůj vlastní blog,
když cenné myšlenky se povalují marně v jeho hlavě
jak v srpnu brusle na pláži.
Jaroslav Herda
Už se jděte vyspat, janci!
Spánek občerstvuje mysl. Spánek občerstvuje tělo. Ve zdravém těle zdravý duch. Ještě pár slov do perexu by to chtělo. Už ne, tak dost. (Foto: Pixbay)
Jaroslav Herda
Nečekal jsem, že se kdy zastanu Tomia Okamury.
Ale nikdy se nedokážu škodolibě radovat z pomluv a lží, ať už se stane jejich předmětem kdokoli, Tomia Okamuru nevyjímaje. (Obrázek: Pixbay)
Jaroslav Herda
Mediální zabijačka aneb žádná krev a žádná prdelačka
Reakce na článek Ladislava Jakla: Kdo vlastně má jít na porážku aneb mediální zabijačka (Obrázek: Pixbay)
Jaroslav Herda
28. října se to opět stane. Oslava na pozadí státního a národního dluhu.
Nepochybuji o tom, že důvěra ve stát a jeho instituce je podlamována či oslabována, ale nesvádějme to jen na hybridní válku. (obrázek: Pixbay)
Jaroslav Herda
Týká se požární poplach vyhlášený ředitelem školy všech přítomných žáků?
Reakce na článek bývalého ředitele školy Milana Hausnera „Smečka bloggerů a politik nehodný toho jména“ (Foto: Pixbay)
