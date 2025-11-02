Uzavřené diskuse a svoboda slova

Doplňující poznámka k článku pana Milana Hausnera „Diskuze o chovu gekončíků listoocasých uzavřena“ (Obrázek - Pixbay)

Každý, kdo na srdci má toho mnoho,
co není mu autorem nepřejícím umožněno vyslovit,
si místo trápení v pocitech odmítnutí
může nabrousit vlastní brk
a uchopit v tématu to,
co v něm mu tolik chybí,
a nebo svými argumenty napadnout,
co naopak mu v textu překáží,
aniž by prst si nad autorem musel strčit v krk.

Napsat svůj vlastní blog,
když cenné myšlenky se povalují marně v jeho hlavě
jak v srpnu brusle na pláži.

Odkaz

Autor: Jaroslav Herda | neděle 2.11.2025 12:25 | karma článku: 5,07 | přečteno: 74x

Jaroslav Herda

Jaroslav Herda

  • Počet článků 446
  • Celková karma 8,17
  • Průměrná čtenost 484x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

