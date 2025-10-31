Už se jděte vyspat, janci!
Jako ty mouchy na dvorku
míhající se nad hromadou pod mostkou
naproti stáji a kozímu chlívku
slétávají se svatořeční čtenáři
do diskusí o osudu zrazované Ukrajiny.
Jako by měli zhltnout příliš horkou polívku,
kdyby se byla schopna ubránit potřebnou k tomu zbrojí.
Celičcí rozesvatělí,
jako by za zádí už měli Rusa.
Jako by v předklonu už ukazovali mu na ty,
kdo podle nich horují pro válku a zabíjení,
zatímco oni stejně jako Rus si přejí Ukrajinu beze zbraní.
Pro ruský mír.
A oni pro své zaživa na nebe vzetí.
Jděte se už vyspat
ze svých snů o sobě samých.
Vy svatí janci.
Vy mušky tetelící se z každé příležitosti
blýsknout svojí chitinovou hlavohrudí
a cítit se jak světlušky.
Jaroslav Herda
Nečekal jsem, že se kdy zastanu Tomia Okamury.
Ale nikdy se nedokážu škodolibě radovat z pomluv a lží, ať už se stane jejich předmětem kdokoli, Tomia Okamuru nevyjímaje. (Obrázek: Pixbay)
Jaroslav Herda
Mediální zabijačka aneb žádná krev a žádná prdelačka
Reakce na článek Ladislava Jakla: Kdo vlastně má jít na porážku aneb mediální zabijačka (Obrázek: Pixbay)
Jaroslav Herda
28. října se to opět stane. Oslava na pozadí státního a národního dluhu.
Nepochybuji o tom, že důvěra ve stát a jeho instituce je podlamována či oslabována, ale nesvádějme to jen na hybridní válku. (obrázek: Pixbay)
Jaroslav Herda
Týká se požární poplach vyhlášený ředitelem školy všech přítomných žáků?
Reakce na článek bývalého ředitele školy Milana Hausnera „Smečka bloggerů a politik nehodný toho jména“ (Foto: Pixbay)
Jaroslav Herda
Ve stínu bombarďáka Donalda
Jednou jsem napsal, že na dobových záznamech dnes působí Benito Mussolini směšně. Jako kašpar se svými okázale teatrálními pózami a gesty.
