Utopenci
Váhala.
Ale pak přece jen, byť trochu nesměle, se zeptala,
když na dno podívali se už třetí sklence,
jestli si nedá utopence.
Byl jarní čas.
Čas tání.
Z ledových ker smývaly vlny po bruslařích čepice a šály.
Jaroslav Herda
Kde mají hnízdo bubáci
Inspirováno slovy Andreje Babiše, jenž obává se soudců české justice, kterou sice nezpochybňuje, ale...velký slovenský člověk nikdy neví.
Jaroslav Herda
Andrej Babiš se po vítězných volbách bojí české justice
Justice není stát ve státě. A Babiš je předsedou vlády státu Česká republika. To jsou zase paradoxy, pane Vaněk.
Jaroslav Herda
Co se stalo s rebely?
Jen malé ohlédnutí za těmi, kdo kdysi vyčnívali z tiché řady a byli připomínkou společnosti, že není normální, aby nám stále vládli jedni a ti samí - komunisti.
Jaroslav Herda
Koho chrání admini?
Majstrštyk paní Veroniky Valíkové Šubové a pana Dana Rozsívala, jimž se podařilo nezvyklým způsobem prokázat nevinu administrátorů blog.iDNES.
Jaroslav Herda
Alespoň něco Trumpovi pro útěchu
Norský Nobelův výbor a Norský Nobelův institut prohlásily, že Nobelova cena míru nemůže být laureátem předána někomu jinému.
