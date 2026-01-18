Utopenci

To by se nám vegetariánům nestalo, odtušili zádumčiví sobi putující pod polární září nekonečnou chladnou plání.

Váhala.
Ale pak přece jen, byť trochu nesměle, se zeptala,
když na dno podívali se už třetí sklence,
jestli si nedá utopence.

Byl jarní čas.
Čas tání.
Z ledových ker smývaly vlny po bruslařích čepice a šály.





Autor: Jaroslav Herda | neděle 18.1.2026 0:29

Jaroslav Herda

  • Počet článků 494
  • Celková karma 10,57
  • Průměrná čtenost 461x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

