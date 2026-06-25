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Ústavní soud České republiky zrušil prezidentovi zaracha

Jak lze vnímat obsah včerejších vyjádření Petra Macinky a Tomia Okamury k rozhodnutí Ústavního soudu

Slyšel a viděl jsem včera Macinku i Okamuru.
Neměl jsem z toho noční můru.
Tím neříkám, že nemohou mne ničím překvapit.
Však vývojem poněkud připraven jsem byl,
že bude ještě hůř v tom čase zbylých nadějí,
že zas bude snad líp.

Autor: Jaroslav Herda | čtvrtek 25.6.2026 5:57 | karma článku: 10,78 | přečteno: 256x

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15.6.2026 v 11:03 | Karma: 10,13 | Přečteno: 257x | Diskuse | Poezie a próza

Jaroslav Herda

Šumi pumi

Tak ať se kola zase točí, řekla si ta, co bumbala, když vstala zvesela, aby do sedla se zase vyšvihla.

13.6.2026 v 23:22 | Karma: 5,86 | Přečteno: 75x | Diskuse | Poezie a próza

Jaroslav Herda

Rebecca

Dietní verše o špeku za nevlídného počasí, jež odhadnout se dalo snadno, tedy že sotva toho dne se ještě vyčasí.

12.6.2026 v 23:08 | Karma: 7,43 | Přečteno: 82x | Diskuse | Poezie a próza

Jaroslav Herda

Noční můra

Inspirováno diskusí po mým minulým blogem „Kam až může vést zdánlivě manipulativní článek o ruské tenistce“.

11.6.2026 v 9:36 | Karma: 8,30 | Přečteno: 125x | Diskuse | Poezie a próza

Jaroslav Herda

Kam až může vést zdánlivě manipulativní článek o ruské tenistce

Hravost autora může někdy způsobit nedorozumění, když jeho záměr zůstane předpojatými čtenáři nepochopen. Radek Koten také strašil mikrovlnkami prý jen proto, aby vyvolal reakce.

10.6.2026 v 0:20 | Karma: 13,14 | Přečteno: 337x | Diskuse | Poezie a próza
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Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

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