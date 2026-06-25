Ústavní soud České republiky zrušil prezidentovi zaracha
Slyšel a viděl jsem včera Macinku i Okamuru.
Neměl jsem z toho noční můru.
Tím neříkám, že nemohou mne ničím překvapit.
Však vývojem poněkud připraven jsem byl,
že bude ještě hůř v tom čase zbylých nadějí,
že zas bude snad líp.
Jaroslav Herda
Kdo byl skutečným poraženým ve fotbalovém zápasu s Jižní Koreou
Zcela apolitická, nezaujatá, nepředpojatá, objektivní a střízlivá analýza určující v závěru, kdo byli nezpochybnitelně poraženi.
Jaroslav Herda
Šumi pumi
Tak ať se kola zase točí, řekla si ta, co bumbala, když vstala zvesela, aby do sedla se zase vyšvihla.
Jaroslav Herda
Rebecca
Dietní verše o špeku za nevlídného počasí, jež odhadnout se dalo snadno, tedy že sotva toho dne se ještě vyčasí.
Jaroslav Herda
Noční můra
Inspirováno diskusí po mým minulým blogem „Kam až může vést zdánlivě manipulativní článek o ruské tenistce“.
Jaroslav Herda
Kam až může vést zdánlivě manipulativní článek o ruské tenistce
Hravost autora může někdy způsobit nedorozumění, když jeho záměr zůstane předpojatými čtenáři nepochopen. Radek Koten také strašil mikrovlnkami prý jen proto, aby vyvolal reakce.
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Družstevní, Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
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