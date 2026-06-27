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Ústavní puč

Mnohý občan nevěřícně čučí na to. Odhadnout se snaží, co tu pučí v koutě NATO. Přinejmenším o puči tu někdo hlučí.

.




Jen vybubnuj tu zprávu do celého světa.
Nech dramaticky dlouze vířit paličky.
Třeba i mocně udeř po každém svém slovu do tympánů,
ať do daleka vzduch nese tu zvěst i po hladinách oceánů.

Tluč do napjaté oslí kůže to své zhrzení,
ty maličký,
ať každá tvoje věta skryje trpké mrzení
a vyzní u sta hromů tak
že máme tu ústavní puč a ty jsi hřmící kabrňák.
















Autor: Jaroslav Herda | sobota 27.6.2026 8:02 | karma článku: 4,93 | přečteno: 91x

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Jaroslav Herda

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Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

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