Ústavní puč
.
Jen vybubnuj tu zprávu do celého světa.
Nech dramaticky dlouze vířit paličky.
Třeba i mocně udeř po každém svém slovu do tympánů,
ať do daleka vzduch nese tu zvěst i po hladinách oceánů.
Tluč do napjaté oslí kůže to své zhrzení,
ty maličký,
ať každá tvoje věta skryje trpké mrzení
a vyzní u sta hromů tak
že máme tu ústavní puč a ty jsi hřmící kabrňák.
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Inspirováno diskusí po mým minulým blogem „Kam až může vést zdánlivě manipulativní článek o ruské tenistce“.
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