Upřímnost dezolátů
Když lidé vyznávají upřímně,
že patří mezi dezoláty,
těžko se jim dá k tomu sebezpytu blahopřát,
když lepší z nás posměšně lepšolidmi nazývají,
jako kdyby jim hořce záviděli,
že jejich soudnost nedoznala stejných ztrát.
A nebo jak by vinili je za to snad,
že zpakatěli na kvadrát
a jejich rozum že jim z dálky ukazuje paty.
Jaroslav Herda
Hybridní válka – velká psina
Kdo ji vnímá s nadhledem a nepanikaří, může i v agentech ruských tajných služeb vidět zábavné chlapíky se zvláštním smyslem pro humor.
Jaroslav Herda
Co ještě nedávno nejhorší v světě bylo, nejhorším už není.
A proto možná čekat na tu změnu neskromné je. Na to, až bude líp a po vládě to žádat. Stačí se jenom trochu porozhlédnout. Vždyť je to tu stále. Stále líp.
Jaroslav Herda
Pepo, končíš!
Stačilo poskytnout vše, co potřebuje a prostor, který opanuje. A pak jen čekat s důvěrou, že nezklame. A tu to máme.
Jaroslav Herda
Kanibalové v české politice
Odborníci marně varují a volají: Více ovoce a zeleniny, luštěnin a vlákniny. Marné volání v tvrdé cestě.
Jaroslav Herda
Člověk objevitel, ochránce i ničitel
Každý náš občan už viděl celou řadu pěkných ptáčků, aniž by musel cestovat do dalekých exotických zemí.
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