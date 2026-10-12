Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Upřímnost dezolátů

Jaroslav Herda
I upřímnost může za určitých okolností vyvolávat rozpaky paradoxy tak nevšedními, až člověk nucen byvá zamyslet se nad paky.

Když lidé vyznávají upřímně,
že patří mezi dezoláty,
těžko se jim dá k tomu sebezpytu blahopřát,
když lepší z nás posměšně lepšolidmi nazývají,
jako kdyby jim hořce záviděli,
že jejich soudnost nedoznala stejných ztrát.

A nebo jak by vinili je za to snad,
že zpakatěli na kvadrát
a jejich rozum že jim z dálky ukazuje paty.

Autor: Jaroslav Herda | pondělí 12.10.2026 19:43 | karma článku: 6,77 | přečteno: 86x
Vstoupit do diskuse (3 příspěvků)

Další články autora

Jaroslav Herda

Hybridní válka – velká psina

Kdo ji vnímá s nadhledem a nepanikaří, může i v agentech ruských tajných služeb vidět zábavné chlapíky se zvláštním smyslem pro humor.

10.10.2026 v 10:59 | Karma: 8,76 | Přečteno: 183x | Diskuse | Společnost

Jaroslav Herda

Co ještě nedávno nejhorší v světě bylo, nejhorším už není.

A proto možná čekat na tu změnu neskromné je. Na to, až bude líp a po vládě to žádat. Stačí se jenom trochu porozhlédnout. Vždyť je to tu stále. Stále líp.

15.9.2026 v 1:04 | Karma: 8,25 | Přečteno: 122x | Diskuse | Společnost

Jaroslav Herda

Pepo, končíš!

Stačilo poskytnout vše, co potřebuje a prostor, který opanuje. A pak jen čekat s důvěrou, že nezklame. A tu to máme.

5.8.2026 v 11:15 | Karma: 10,58 | Přečteno: 295x | Diskuse | Ostatní

Jaroslav Herda

Kanibalové v české politice

Odborníci marně varují a volají: Více ovoce a zeleniny, luštěnin a vlákniny. Marné volání v tvrdé cestě.

3.8.2026 v 7:53 | Karma: 5,00 | Přečteno: 133x | Diskuse | Poezie a próza

Jaroslav Herda

Člověk objevitel, ochránce i ničitel

Každý náš občan už viděl celou řadu pěkných ptáčků, aniž by musel cestovat do dalekých exotických zemí.

1.8.2026 v 8:28 | Karma: 9,23 | Přečteno: 119x | Diskuse | Životní prostředí a ekologie
Další články autora

Nejčtenější

Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase

Jiří Štěpnička (Praha, 27. února 2020)
11. října 2026,  aktualizováno  13:24

Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla...

Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?

Nejde o to, jestli jsou kalhoty úzké nebo široké. Jde o rozdíl mezi záměrnou...
6. října 2026,  aktualizováno  8. 10. 20:05

Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci,...

Volby 2026 skončily, začíná sčítání hlasů. Kde sledovat výsledky online a kdy budou známé?

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Střední průmyslové škole...
10. října 2026  14:15

Volební místnosti se v sobotu 10. října ve 14 hodin uzavřely. Komunální a senátní volby 2026...

Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo

Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Petr...
11. října 2026  9:40,  aktualizováno  18:22

Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení...

Žvýkačky u pokladny už nestačí. Obchody kvůli samoobslužným pokladnám mění strategii

Nákupy během středečního otevření drogerie Normal. (12. srpna 2026)
12. října 2026  9:51

Znáte to: stojíte u pokladny a na poslední chvíli hodíte do košíku balíček žvýkaček nebo...

U Českých Budějovic najel vlak do kamenů na kolejích, policie hledá viníka

U Českých Budějovic najel vlak do kamenů na kolejích, policie hledá viníka (12....
12. října 2026  20:52,  aktualizováno  20:52

Osobní vlak narazil v pondělí večer na železniční trati mezi Českými Budějovicemi a Novou Vsí do...

Čím intenzivnější zážitek, tím větší klid v hlavě. Podnikatel promluvil o životě s ADHD

Jan Kočař před šesti lety založil značku GoldBee, která se zaměřuje především...
12. října 2026  20:07

Nápady chce měnit ve výrobky během pár hodin, klid v hlavě nachází u sopek i na místech zasažených...

O podobě koalice na šumperské radnici by mohlo být jasno v úterý

ilustrační snímek
12. října 2026,  aktualizováno 

Jednání o podobě budoucí koalice v Šumperku vede uskupení Nezávislá volba. Ve volbách sice skončilo...

V Horní Bříze na Plzeňsku staví studenti a učni oboru kamnářství chlebovou pec

V HornĂ­ BĹ™Ă­ze na PlzeĹsku stavĂ­ studenti a uÄŤni oboru kamnĂˇĹ™stvĂ­ chlebovou pec
12. října 2026  17:44,  aktualizováno  17:44

Na zahradě Středního odborného učiliště stavebního v Horní Bříze na Plzeňsku začali studenti a učni...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jaroslav Herda

  • Počet článků 585
  • Celková karma 8,16
  • Průměrná čtenost 434x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.