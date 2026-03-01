Ukřížovaný prezident

Inspirováno blogem pana Václava Kříže Česká opozice propadla schizofrenii. Kolik přispěli na Ukrajinu prezident a opozice ?

Neměl šanci vyváznout se ctí z toho obklíčení.
To nebylo jako kdysi v Srbské Krajině,
kde si za hrdinství pro záchranu Frantíků v ohrožení vysloužil Řád čestné legie.
Tam mohl spolehnout se na vojenské strategie.
Tam mohl manévrovat.
Se samopalem u hlavy mohl se Srby vyjednávat a zvolit taktiku.

Však z toho chvatu stvořeného několika Křížovými slovy,
jež jako střely byly do éteru vypáleny,
nebylo a není možné vymanit se palnou zbraní ani slovy.
Sevření bez možnosti úniku.

Jak odpověděl éter na ta Křížova důmyslně přímá slova?
Kolik jsi dal soudruhu prezidente na Ukrajinu ze své kapsy?
Éter se zachvěl,
jak kdysi chvěly se pod srbskou palbou skály nad jaderskou pláží.
Výmluvné éterovo ticho zůstává Křížovi i nám všem odpovědí.
Věřím, že Petra Pavla zase brzy něčím zpraží.


Zdroj: Odkaz: htt.cz/vaclavkriz1/ceska-opozice-propadla-schizofrenii-kolik-prispeli-na-ukrajinu-prezident-a-opozice.Bg26021019

Autor: Jaroslav Herda | neděle 1.3.2026 9:53 | karma článku: 7,82 | přečteno: 85x

Jaroslav Herda

  • Počet článků 538
  • Celková karma 11,35
  • Průměrná čtenost 452x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

