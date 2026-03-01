Ukřížovaný prezident
Neměl šanci vyváznout se ctí z toho obklíčení.
To nebylo jako kdysi v Srbské Krajině,
kde si za hrdinství pro záchranu Frantíků v ohrožení vysloužil Řád čestné legie.
Tam mohl spolehnout se na vojenské strategie.
Tam mohl manévrovat.
Se samopalem u hlavy mohl se Srby vyjednávat a zvolit taktiku.
Však z toho chvatu stvořeného několika Křížovými slovy,
jež jako střely byly do éteru vypáleny,
nebylo a není možné vymanit se palnou zbraní ani slovy.
Sevření bez možnosti úniku.
Jak odpověděl éter na ta Křížova důmyslně přímá slova?
Kolik jsi dal soudruhu prezidente na Ukrajinu ze své kapsy?
Éter se zachvěl,
jak kdysi chvěly se pod srbskou palbou skály nad jaderskou pláží.
Výmluvné éterovo ticho zůstává Křížovi i nám všem odpovědí.
Věřím, že Petra Pavla zase brzy něčím zpraží.
Zdroj: Odkaz: htt.cz/vaclavkriz1/ceska-opozice-propadla-schizofrenii-kolik-prispeli-na-ukrajinu-prezident-a-opozice.Bg26021019
Jaroslav Herda
Beze slov
Prázdná stránka se samozřejmě publikovat nedá, takže úplně beze slov to nebude. Tak to je vše do perexu.
Jaroslav Herda
Proč Prchal prchal?
Krátká výseč že života Prchala, o němž nikdo nepředpokládal, že by se mohl vydat cestou poctivého chlapa.
Jaroslav Herda
Jedeme dál otravou mediálním jedem
Ta naše stodola je pěkně stavěná, jen je v ní trochu horko. Snad nikdo už si nenalhává, že v ní jen přihořívá.
Jaroslav Herda
Naše jediná správná pravda si vás získá
Může se to stát. Milionům lidí se něco podobného nejednou už stalo. Ani to nebolelo. A lidé si pochvalovali.
Jaroslav Herda
Důvěřuji vodám, lesům i stráním, i když...
Ministr spravedlnosti JUDr. Jeroným Tejc: „Mám důvěru v justici. Ale nemohu vyloučit, že v některých případech může dojít k excesu a některý soudce nemusí být nestranný.“
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...
Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti
Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...
Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících
Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality...
Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření
Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící...
Místo korupce procesní chyba? Soud skupiny kolem exprimátora Charváta překvapil
První tři dny soudního procesu s bývalým vedením pardubického Rozvojového fondu zatím nepřinesly...
Novými jihočeskými památkami jsou cihlová škola i vodojem navržený Kotěrou
Národní památkový ústav (NPÚ) představil pět jihočeských objektů, které se ve druhé polovině...
V CHKO Soutok připravují plán péče, na co se při ochraně přírody zaměřit
Správa chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok připravuje plán péče, který určuje, na co se při...
Letos v únoru na silnicích v Olomouckém kraji zemřeli tři lidé, loni dva
Při dopravních nehodách na silnicích v Olomouckém kraji v únoru zemřeli tři lidé. Ve druhém měsíci...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 538
- Celková karma 11,35
- Průměrná čtenost 452x
https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/