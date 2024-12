Úroveň komunikace na sociálních sítích vypovídá o atmosféře ve společnosti. Někdy i o kvalitě práce jejích politiků. Někdy i o jejím úpadku, k němuž v rozdělené společnosti dochází.

V síti brouzdá,

kňučí i vříská.

Zvěstuje předvolební špínu

chlístanou na ty,

jejichž slova jsou mu blízká,

aby se mohl potom tlouci ve vypjatou hruď

a křičet – já to věděl.

*

Špínu nachází snadno,

neb neopouští ho ta mrzká chuť

dloubat se v nose,

z nalezeného hníst nesmysly.

Psát lidem, co si o nich ani nemyslí.

Za svoje barvy bojovat jak malý velký smrad,

aniž by se styděl.

*

Své oponenty třísní hlava nehlava.

Tříská s ním představa,

že svými holuby je přepere.



Fixluje, kličkuje, střečkuje.

Srouluje.

A to už v jeho nitru tiká zoufalcova zbraň.

*

Tyká.















