Týká se požární poplach vyhlášený ředitelem školy všech přítomných žáků?
Autor ve svém článku košatým jazykem nešetřícím působivými příměry vytváří poutavé a možná i podmanivé obrazy přispívající k uspokojení čtenářů disponovaných k ochotě uchopit s autorem tu barvitě vyvedenou velkoplošnou nálepku a plácnout ji na záda bloggerů, kteří si coby „amatéři“ dovolují vyjadřovat se k politice a politikům.
Tedy ne dost na tom, že se předmětem pozornosti těchto bloggerů často stávají politikové. Aby čtenářovi neunikla ta diskvalifikující skutečnost, autor na několika místech připomíná, že jsou to amatéři(!). Autor „odhaluje“ ve svém článku ledví amatérů, kteří si dovolují posuzovat práci politiků (profesionálů). K tomu se snad hodí doplnit, že na té profesionalitě politiků nalézají někdy vážné stíny i orgány činné v trestním řízení.
Nemíním autorovi upírat jeho (případnou) představu, že z občana zvoleného do politické funkce se stává v tu chvíli profesionál, vedle něhož je řadový občan pouhým amatérem, jemuž chybí právě to „zasvěcení“, které by mu umožnilo hlubší vhled do velkého tajemného díla a bez něhož by se měl v povinné úctě a pokoře zdržet svých amatérských hodnocení, výhrad a připomínek.
Nejenže nemíním autorovi upírat případnou představu, ale ani jeho právo na omyl. Blogger je totiž „jen“ občan, který píše o tématech, která nepíšící občané diskutují se svými přáteli. Pokud bychom nahlíželi na občany jako na pouhé a nedostatečně zasvěcené amatéry, pak bychom si měli položit otázku, nakolik jsou kompetentní rozhodovat o politice a politicích ve volbách.
Chybělo málo k tomu, abych předmětný článek vnímal jako kvalitní nejen pro jeho formu, ale i pro jeho obsah, neboť to, co bylo předmětem autorovy kritiky amatérských bloggerů, bylo dobře pojmenováno. Chybělo jen dodat: Někteří, mnozí …
Místo toho nám autor představil bloggery vyjadřující se k našim politikům (profesionálům) jako podivnou agresivní zamindrákovanou smečku amatérů. Jako by tím následující úryvek dostával nový význam:
Píšu, tedy jsem... LEPŠÍ
Hlavní hnací silou amatérského politického blogu není informovat, ale potvrzovat si vlastní morální dokonalost.
Zdroj: Odkaz
Pokud ředitel školy vyhlásí požární poplach a školním rozhlasem vyzve žáky, aby ihned opustili školu a shromáždili se na školním hřišti, nikoho ani nenapadne rozjímat o tom, zda se výzva týká všech žáků bez výjimky, či zda by někteří žáci měli v budově zůstat co možná nejdéle, aby pak mohli napsat slohové cvičení s názvem „Jak jsem se ocitl na oddělení popálenin“.
Každý bloger sní o tom, že jeho sarkastická narážka získá nesmrtelnost v podobě screenu na Twitteru a bude se šířit po celém internetu. Psaní o rozporuplném politikovi je tedy vlastně forma spekulativního investování – investování času a energie do honby za sociálním kapitálem.
Zdroj: Odkaz
Jaroslav Herda
Ve stínu bombarďáka Donalda
Jednou jsem napsal, že na dobových záznamech dnes působí Benito Mussolini směšně. Jako kašpar se svými okázale teatrálními pózami a gesty.
Jaroslav Herda
Nobelova cena míru za miriády malých letců
Tomahawky jsou nebezpečné - z toho vychází Donald Trump. A má pravdu, protože všechny zbraně jsou nebezpečné.
Jaroslav Herda
Rozmazlila Filipa Turka Policie České Republiky?
Výroky, že kritizované posty Filipa Turka na sociálních sítích jsou debilní, mohou být poněkud nepřesné.
Jaroslav Herda
Pozvolné zvyšování tolerance k riziku úpadku po roce 89', aneb silná černá káva
Foto: Pixbay. „Ve stínu kávovníku“ Už na začátku devadesátek bylo zřejmé, že společnost soustředěná na vypořádání se exponenty minulého režimu, dostává jeden políček za druhým od těch, kdo přišli po nich.
Jaroslav Herda
Ať si to Turek odpracuje
Reakce na článek Karla Babici „Ať si to Turek odpracuje!“ https://blog.idnes.cz/babica/at-si-to-turek-odpracuje.Bg25100428
|Další články autora
Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum
Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní...
Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.
Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší...
Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu
Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského...
Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf
Seriál Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné...
OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice“ na Čukotce udiví
Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice...
Irskou prezidentkou bude levicová Connollyová, ukazují předběžné výsledky
Páteční prezidentské volby v Irsku pravděpodobně vyhrála levicová poslankyně Catherine Connollyová,...
GLOSA: Stačilo by 20 vteřin na Googlu. Muž objevil dědu Himmlera podezřele pozdě
Premium Doba přináší věci, které vypadají jako neuvěřitelné pitomosti. Máme tady například novou záhadu....
Drsná šikana ve Vimperku. Do dívky najížděli koloběžkou a kopali jí do hlavy
Jihočeští policisté se zabývají napadením dívky ve Vimperku, kterou měla podle její matky zmlátit...
V hlavní roli řízek. Známý šéfkuchař zve na rakousko-českou kuchyni
Pražský Anděl získal nové gastronomické místo, které slibuje zaujmout milovníky tradiční české a...
Prodej bytu 1+kk 38m2 náměstí Republiky, Jáchymov
náměstí Republiky, Jáchymov, okres Karlovy Vary
2 990 000 Kč
- Počet článků 441
- Celková karma 8,15
- Průměrná čtenost 486x
https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/