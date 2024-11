Trýzeň malých velkých trollů

Někdy nám jich může být až líto, když se vžijeme do jejich někdy tak trapných a nedůstojných situací. Ale projevená lítost by jim nepomohla. Urazila by je.

Co zbývá maličkému trollovi, když sebou samým nechává se oklamat? Když uvěří že vítězí a přitom slábne tak. že šlápne celou vahou do chřestu, až jeho fanoušci odvrátí zrak a on zůstane stát na vratkých nohou Sám voják v loji. Jak díra v plotě. * Třeba se pokusí o třeskutý humor, aby vzbudil zdání že je nad věcí. Že je to pro něj stále zábava. Však ticho v sále stále sílí a troll se propadá. Někdy až do skuhrání. Vyhrožování zásahem autorit. * Dým po černém střelném prachu vánek tiše rozfoukává, na scénu padá prach. Pohled z forbíny do portálu. Čas odejít.