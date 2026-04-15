Trochu mne vyrušil poslanec Nerušil

Jako by konec cesty úpadku byl kdesi za obzorem. Co uvidíme za ním? Pokračování, a nebo nad hrobem se dočkáme jejího konce?

Zdá se, že v politice jsou jak z nějakého Utrhprdelánu zralí banáni.
Četl jsem ve včerejší diskusi,
že vládne nám hnus ještě větší,
než jsme čekali.

To přinejmenším zamrzí,
zvláště jestli je na tom pravdy kus,
že toho jsme se vskutku dočkali.

Což teprve, jestli je na tom pravdy kusanec.
Někdo to možná vnímá tak,
že shora sem tam padne flus.
Někdy je to ale i flusanec.

Ne že by mne kdovíjak překvapil poslanec Nerušil,
však přiznávám,
trochu mne vyrušil tou svojí hlubinou,

již nerad pak jsem odtušil.


Odkaz

Autor: Jaroslav Herda | středa 15.4.2026 4:33 | karma článku: 0 | přečteno: 48x

Další články autora

Jaroslav Herda

Ku vzkříšení

Tématem je pouhé připomenutí rozumu, jenž by neměl zůstat stranou, když se předmětem obhajoby stane udavačství.

6.4.2026 v 23:05 | Karma: 8,32 | Přečteno: 73x | Diskuse | Společnost

Jaroslav Herda

Houkání sýčka

Je snadné nebýt pověrčivý, dokud si lidskou mysl nepodrobí skličující zkušenost s lidskou nemoudrostí.

31.3.2026 v 19:12 | Karma: 7,04 | Přečteno: 81x | Diskuse | Společnost

Jaroslav Herda

Nemažte trolly, vždyť možná je to bolí.

Jsou cesty, které končí v pýru mezi odlehlými divokými lučinami. Přesto se lidé po nich stále slepě vydávají.

24.3.2026 v 23:05 | Karma: 9,54 | Přečteno: 116x | Diskuse | Poezie a próza

Jaroslav Herda

„Jéé, vy nejste smířeni s tím, jak ty volby dopadly!“

A proč by měli? Hlavně že nikdo nikoho nevěší, nikdo nechystá puč. Volby jsou prostě fuč. Jednou dočkají se ti, podruhé oni.

24.3.2026 v 15:11 | Karma: 10,88 | Přečteno: 282x | Diskuse | Společnost

Jaroslav Herda

V paprscích slunce když zalesknou se krovky potemníků

Může se začít zase stmívat, když okolnosti protínat se začnou v nepříznivé konstelaci dávající tomu šanci?

23.3.2026 v 6:57 | Karma: 0 | Přečteno: 43x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most
10. dubna 2026  7:34

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...
7. dubna 2026  13:01

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé...

Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...
10. dubna 2026  20:09

Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)
9. dubna 2026  9:58

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...

Putin poručil, ale soudruzi nesplnili. Legendární Kukuruzniky zase vytáhnou z hangárů

Antonov An-2
13. dubna 2026  18:30

Čeští parašutisté ji dobře znají, dodnes létá na kdejakém letišti. AN-2 zvaný Andula posloužil k...

Domácí násilí na mužích existuje. V hádce ustupují z obav, že se to otočí proti nim

ilustrační snímek
15. dubna 2026  6:42,  aktualizováno  6:42

Přesná data o domácím násilí na mužích v Česku chybějí, protože statistiky často nerozlišují oběti...

Letos v létě mohou na vodu v pohodě vyrazit i nováčci. Mapy ukážou řeky, jak je neznáte

Objevte v létě střední Čechy! Vyrazit můžete třeba na Berounku.
15. dubna 2026  4:18,  aktualizováno  7:25

A co mapky, máte? A můžeme je vidět? Jistě! Než vyrazíte za krásami středních Čech, můžete se ještě...

Nová dominanta centra Brna. Dům se zkoseným vrcholem připomíná slavný mrakodrap

Nový šestnáctipodlažní bytový dům vyrůstá ve vnitrobloku ulic Křenové a...
15. dubna 2026  6:12,  aktualizováno  6:12

Brno získá novou výraznou dominantu díky vznikající druhé fázi projektu Nová Křenová. Ve...

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Živě: Vyhodnocení soutěže Historické město roku 2025

15. dubna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jaroslav Herda

  • Počet článků 552
  • Celková karma 11,16
  • Průměrná čtenost 446x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.