Ti nejmilejší z hlupáků
Ti nejmilejší z hlupáků jsou ti upřímní.
Jsou nevinní.
Bezelstní jako malé děti.
Často se stávají oběťmi šejdířů,
jimž, aniž tuší, slouží.
A pokud ošálení přece procitají,
sami pak vyznávají,
jak byli v tom či onom hloupí.
Je vlastně hrubé nazývat je hlupáky,
když jenom prostí jsou a důvěřiví.
Zneužívaní nejsou k pohrdání.
To ti, kdo předstírají,
že svým slovům věří.
Kdo uvěří jim,
těmi pohrdají.
Těmi, kdo neuvěří,
cítí se být ohrožení.
Zatímco jedni svojí prostotou jsou oslabení,
Ti druzí slabí jsou a sraví srabi.
Jaroslav Herda
Zas vecpali mu článek na titulku
Věnováno s poděkováním Ondřejovi Fléglovi. Inspirováno diskusí pod jeho článkem Česká hrdost jako rekvizita v ruském divadle.
Jaroslav Herda
Co braní vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhaní
Přesnou odpověď ještě neznáme. Možná si budeme muset počkat na forenzní šetření, které by bylo v takovém případě zcela na místě.
Jaroslav Herda
Blíží se čas změny
Blíží se čas změny. Jak jinak, když vzduch voní nadějemi vždy i přes zápach. A nebude-li konec světa, i já věřím, že tbude líp.
Jaroslav Herda
Grčálkovic jablůňka
Tématem je již mnohokrát a věru dosud marně odsuzované zcizování klenotů duševního vlastnictví - geniálních titulků, do nichž si zlořečení autoři odívají svá mrzká dílka, aby se tak mohli chlubit cizím vzácným peřím.
Jaroslav Herda
Ne každý, kdo umí číst a psát, je schopen vždy pochopit text kodexu blogera.
Člověk může být něčím rozrušen a v momentální ztrátě pozornosti si může chybně vysvětlit bod 19 kodexu blogera.
- Počet článků 486
- Celková karma 10,77
- Průměrná čtenost 466x
https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/