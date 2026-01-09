Ti nejmilejší z hlupáků

Hlupáci si často zaslouží více úcty a respektu, než chytráci, kteří jimi pohrdají a kteří by byli bez nich v háji.

Ti nejmilejší z hlupáků jsou ti upřímní.
Jsou nevinní.
Bezelstní jako malé děti.
Často se stávají oběťmi šejdířů,
jimž, aniž tuší, slouží.

A pokud ošálení přece procitají,
sami pak vyznávají,
jak byli v tom či onom hloupí.
Je vlastně hrubé nazývat je hlupáky,
když jenom prostí jsou a důvěřiví.

Zneužívaní nejsou k pohrdání.
To ti, kdo předstírají,
že svým slovům věří.

Kdo uvěří jim,
těmi pohrdají.
Těmi, kdo neuvěří,
cítí se být ohrožení.
Zatímco jedni svojí prostotou jsou oslabení,
Ti druzí slabí jsou a sraví srabi.

Autor: Jaroslav Herda | pátek 9.1.2026 13:12

Jaroslav Herda

  • Počet článků 486
  • Celková karma 10,77
  • Průměrná čtenost 466x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

