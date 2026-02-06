Svoloč
Chápu vás, pane poslanče Nachere,
že jednomu to může přijít líto,
nebo to přímo nastele příslušnou emocí,
že paní poslankyně Decroix nazvala vládu svoločí.
Však přestože se omluvila,
ve vzduchu stále visí otázka,
co bylo příčinou jejího příkrého tak vyjádření.
Byla to urážlivá ve všech směrech nadsázka?
Jaroslav Herda
Až nás budou milióny
Až nás budou milióny s tykadly jako má filosofka paní Anna Hogenová, pak jistě na tu demonstraci nikdo už nešel by znova.
Jaroslav Herda
Eva Decroix nechápe
Nechápu, co na tom nechápete, říkal kdysi často jeden kantor, když třída výmluvně v rozpacích ztichla.
Jaroslav Herda
S trochou pomoci mých přátel (nebudu vydán)
JUDr. Iva Brožová: Pro demokratický právní stát je nezávislost soudů alfa a omega jeho fungování.
Jaroslav Herda
Kocour Máca v nové zahradě
Bajka o kocourovi Mácovi, který se právě zabydluje a ohledává své nové působiště, než se rozhodne, že zůstane.
Jaroslav Herda
Zurčení strýce Zurčáka
Voják Petr Pavel byl vyznamenán za statečnost v boji. Andrej Babiš se bije jako voják míru, beze zbraně.
|Další články autora
