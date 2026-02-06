Svoloč

I pro nešťastně příkrá vyjádření mohou existovat polehčující okolnosti, pokud reagují na chování, jež pojmenovat zde v perexu asi vhodné není.

Chápu vás, pane poslanče Nachere,
že jednomu to může přijít líto,
nebo to přímo nastele příslušnou emocí,
že paní poslankyně Decroix nazvala vládu svoločí.

Však přestože se omluvila,
ve vzduchu stále visí otázka,
co bylo příčinou jejího příkrého tak vyjádření.
Byla to urážlivá ve všech směrech nadsázka?








Autor: Jaroslav Herda | pátek 6.2.2026 11:20

Jaroslav Herda

  • Počet článků 517
  • Celková karma 11,09
  • Průměrná čtenost 459x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

