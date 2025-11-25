Sviňská pomoc

Nejsme sice takzvaně na bedně, ale do evropské dvacítky se zatím probojovali už tři naši. Máme světu co ukázat.

Jistěže dala by se pomoc našich lidí Kremlu nazvat mnoha způsoby a mnoha slovy.
Stačí jen pomyslet, pro čí a jaký svět se nestydí přiložit pracky k dílu.
Možná se cítí být vzdálenými zdravotníky sloužící sviňskému režimu,
jenž řekou krve příliš dlouho sviňsky spěje ke sviňskému míru.

A tak nechce se mi hledat žádná synonyma.
Jen vzpomínám jak potrefeně čpěla zradou politická galerka,
když Foltýn jedním slovem vyrušil ji z klidu tak,
jak kdyby vidlemi do ledví ji bodl,
až v hysterii bylo jí se vyvztekat.









Autor: Jaroslav Herda | úterý 25.11.2025 22:52 | karma článku: 0 | přečteno: 18x

Jaroslav Herda

  • Počet článků 461
  • Celková karma 8,72
  • Průměrná čtenost 476x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

