Sviňská pomoc
Jistěže dala by se pomoc našich lidí Kremlu nazvat mnoha způsoby a mnoha slovy.
Stačí jen pomyslet, pro čí a jaký svět se nestydí přiložit pracky k dílu.
Možná se cítí být vzdálenými zdravotníky sloužící sviňskému režimu,
jenž řekou krve příliš dlouho sviňsky spěje ke sviňskému míru.
A tak nechce se mi hledat žádná synonyma.
Jen vzpomínám jak potrefeně čpěla zradou politická galerka,
když Foltýn jedním slovem vyrušil ji z klidu tak,
jak kdyby vidlemi do ledví ji bodl,
až v hysterii bylo jí se vyvztekat.
Odkaz
Jaroslav Herda
Kde se bere tolik morálních majáků.
Jsou darem. Kde se vzal. Kdo jsou ti obdarovaní. Kdo takový dar dokáže ocenit. Kdo jsou takových darů donory? Také pěkní dárečkové.
Jaroslav Herda
Malí malí chlapi
Nechte maličkých přijít k sobě samým. Ne, nevím jak. Když není po jejich, žalují, že tuze zlí jsou na ně, kdo jim nekývají.
Jaroslav Herda
Nenadešel už čas na domobrany?
A bývalo tu ticho jak v zenových lázních, než do něj den co den, večer co večer začaly zvonit klíče. Tisíce umíráčků. Konec starých časů.
Jaroslav Herda
Proč nepíše třeba o kravách a sviních?
Místo toho krade, krade, krade, vykrádá, vykrádá, vykrádá a zase krade a zase vykrádá, že by to, co nakradl naplnilo perex k prasknutí. A stejně by dál kradl.
Jaroslav Herda
Zatímco řeší se střet zájmů Anreje Babiše, mlčí se o střetu zájmů Petra Pavla.
Ne, že bych se honil jak setr, abych za každou cenu vyčenichal, kde všude může být skryt dvojí metr.
|Další články autora
Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely
Seriál Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta...
Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká
Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci....
Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem....
Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru
U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo...
Mrtvé pohřbívají mezi paneláky. Rusko změnilo Kosťantynivku v zónu zkázy
Ukrajinská armáda zveřejnila nové fotografie obytných čtvrtí v Kosťantynivce v Doněcké oblasti,...
Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku
Seriál Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny...
Expanze sólo turistů. Na dovolenou jezdí lidé častěji sami, cestovky i hotely reagují
Premium Cestování jednotlivců přestává být okrajovým fenoménem a postupně se stává významnou součástí...
Nejméně třicet procent nemovitostí není vůbec pojištěno, varuje expert
Z analýzy České asociace pojišťoven vyplývá, že asi 70 procent z pojištěných nemovitostí je...
Velký test hygieny v časech žloutenky: jak jsou uklizené toalety v nákupních centrech
Premium Pokud za vámi zapadnou dveře na veřejných toaletách, rádi byste věřili, že jste v téhle intimní...
Pronájem domu 1+1, 5. Května, Dvůr Kr. n L., 9.000,- Kč/měs, 53 m2
5. května, Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
9 000 Kč/měsíc
- Počet článků 461
- Celková karma 8,72
- Průměrná čtenost 476x
https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/