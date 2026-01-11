Svědecká výpověď

Svědecká výpověď ve prospěch obviněného autora Adama Filáka. (I bukové hlavy mohou předčít lidský rozum.)

Nikdo z nás dřevěných kačerů nikdy nebyl v držení pana Adama Filáka, což je v příkrém rozporu s ničím nepodloženou domněnkou, že jmenovaný „ještě v roce 2014 tahal dřevěnýho kačera.“ Vzhledem k tomu, že domněnka pana Karla Dufka nijak nesouvisí s obsahem článku výše jmenovaného autora, předpokládáme, že pan Dufek chtěl naznačit, že našeho kolegu tahal pan Filák příliš dlouho a mohl mu tím způsobit újmu. Takovou možnost musíme odmítnout, neboť naše těla jsou vyrobena z tvrdého a houževnatého buku. Jsme tedy k neutahání a nepřejeme si, aby tuto naši vlastnost v budoucnu opět nějaký dub zpochybnil.
Pokud tím však pan Dufek chtěl říci, že ten, kdo tahá v dětství kačera, nemůže už nikdy nic vědět o ničem, co se v té době nebo i v dávné minulosti ve světě dělo, doufáme, že většina z vás lidí je na tom mnohem lépe než pan Dufek, neboť i my, bukové hlavy, chápeme, proč vy lidé máte povinnou školní docházku a v ní předmět dějepis. Podle pana Dufka by bylo zbytečné, aby se kdokoli z vás ve škole učil o dávno ztrouchnivělých umělcích, vůdcích, zaniklých královstvích – prostě o všem, co vzal čas. A stejně nesmyslné by bylo to vyučovat, když by nic nevěděli ani učitelé a profesoři. Vy lidé jste pro nás dřevěné kačery někdy natolik nepochopitelní, až někdy nabýváme dojmu, že mnohým z vás pohrabává.

Karel Dufek
10. 1. 2026 20:39
Milý chlapče, ty jsi asi v roce 2014 tahal ještě dřevěnýho kačera !

Jaroslav Herda

  • Počet článků 488
  • Celková karma 10,84
  • Průměrná čtenost 464x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

