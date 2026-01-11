Svědecká výpověď
Nikdo z nás dřevěných kačerů nikdy nebyl v držení pana Adama Filáka, což je v příkrém rozporu s ničím nepodloženou domněnkou, že jmenovaný „ještě v roce 2014 tahal dřevěnýho kačera.“ Vzhledem k tomu, že domněnka pana Karla Dufka nijak nesouvisí s obsahem článku výše jmenovaného autora, předpokládáme, že pan Dufek chtěl naznačit, že našeho kolegu tahal pan Filák příliš dlouho a mohl mu tím způsobit újmu. Takovou možnost musíme odmítnout, neboť naše těla jsou vyrobena z tvrdého a houževnatého buku. Jsme tedy k neutahání a nepřejeme si, aby tuto naši vlastnost v budoucnu opět nějaký dub zpochybnil.
Pokud tím však pan Dufek chtěl říci, že ten, kdo tahá v dětství kačera, nemůže už nikdy nic vědět o ničem, co se v té době nebo i v dávné minulosti ve světě dělo, doufáme, že většina z vás lidí je na tom mnohem lépe než pan Dufek, neboť i my, bukové hlavy, chápeme, proč vy lidé máte povinnou školní docházku a v ní předmět dějepis. Podle pana Dufka by bylo zbytečné, aby se kdokoli z vás ve škole učil o dávno ztrouchnivělých umělcích, vůdcích, zaniklých královstvích – prostě o všem, co vzal čas. A stejně nesmyslné by bylo to vyučovat, když by nic nevěděli ani učitelé a profesoři. Vy lidé jste pro nás dřevěné kačery někdy natolik nepochopitelní, až někdy nabýváme dojmu, že mnohým z vás pohrabává.
Karel Dufek
10. 1. 2026 20:39
Milý chlapče, ty jsi asi v roce 2014 tahal ještě dřevěnýho kačera !
Jaroslav Herda
„Blábol“
Inspirováno diskusí pod článkem Adama Filáka „Rajchlova starost o ruskojazyčné obyvatelstvo Ukrajiny“
Jaroslav Herda
Ti nejmilejší z hlupáků
Hlupáci si často zaslouží více úcty a respektu, než chytráci, kteří jimi pohrdají a kteří by byli bez nich v háji.
Jaroslav Herda
Zas vecpali mu článek na titulku
Věnováno s poděkováním Ondřejovi Fléglovi. Inspirováno diskusí pod jeho článkem Česká hrdost jako rekvizita v ruském divadle.
Jaroslav Herda
Co braní vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhaní
Přesnou odpověď ještě neznáme. Možná si budeme muset počkat na forenzní šetření, které by bylo v takovém případě zcela na místě.
Jaroslav Herda
Blíží se čas změny
Blíží se čas změny. Jak jinak, když vzduch voní nadějemi vždy i přes zápach. A nebude-li konec světa, i já věřím, že tbude líp.
|Další články autora
Poznáte značku auta podle světel?
Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často...
Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek
Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za...
Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku
Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se...
Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny
Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení...
Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha
Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda...
Škoda způsobená požárem rodinného domu na Prachaticku převýší 20 milionů korun
Na Prachaticku hasiči od dnešního poledne likvidují požár rodinného domu v Novém Dvoře, což je část...
Sníh a vítr i dnes komplikovaly dopravu v Královéhradeckém kraji, uvázl autobus
Sníh a vítr také dnes v Královéhradeckém kraji místy komplikovaly dopravu. Na silnici mezi obcemi...
Dva lidé zemřeli na Nymbursku po čelním střetu s cisternou. Ujížděli policistům
V Choťánkách na Nymbursku zemřeli v neděli odpoledne po čelním střetu s cisternou převážející...
Norimberk: Film o historických procesech s Russell Crowem přináší silné výkony a autentické záběry
Skutečné norimberské procesy probíhaly v Justičním paláci v německém Norimberku. Kvůli těm...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 488
- Celková karma 10,84
- Průměrná čtenost 464x
https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/