Svatá trollice

Napsala: „Máme v kodexu, že bloger nepíše o jiných blogerech.“ Však kde tomu tak je, to zatím stále nevíme.

Na růžích ustláno prý u nás nemá

Kam asi poděje se

Jestli to třeba nedá

Kde asi leží tvoje země zaslíbená

Trumpeto

*

Zatím je známo jenom to

Co sama prozradila

*

Má permanentně předbaleno

A také to

Že bloger o jiných blogerech tam nepíše

Dokonce že to mají v kodexu

To cenil bych si nejvýše

*

Pak tedy cokoli se u nás strhne

Ví co získá

Jestli zdrhne