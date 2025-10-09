Stovky dnů zrady jsou sečteny

Nebyl to volný pád. Ani klesání znaveného orla. Spíše vzlet holuba, jenž po spirále kroužil k zemi, vraceje se do bezpečí holubníku.

Stovky dnů pozvolné tiché zrady sečteny jsou volbami
Dnes mnozí z nás si mohou nechat zdát či nalhávat
A nebo dokonce i věřit
Že ještě dlouho spokojeně mohli spát
Kdyby bývalo bylo více těch
Kdo jako oni volili

Vítězství pravé sotva by to bylo
Či spíše bylo by poněkud jako
Jen odložený pád

Nebo snad nevyplížila se vláda z boje

V nemž zaklopýtala i sama o sebe


A nechala Otakara Foltýna co výra na výrovce čelit rozjíveným hejnům dravců
Či jako nahého v průvanu a trní
Jak štít zbaběle opuštěný v poli pro ochotu nečinnost omlouvat

Příště zas na udatné reky můžete si zkoušet hrát

Autor: Jaroslav Herda | čtvrtek 9.10.2025 11:27

Když příznivci vítězů zas jančí

Po celý čas poslední vlády Andreje Babiše jsem co chvíli četl na adresu jejích oponentů nesmyslné věty o neschopnosti přijmout výsledek voleb. Jako by se po každých volbách mělo po celé zemi rozhostit léčivé ticho.

8.10.2025 v 14:02 | Karma: 10,96 | Přečteno: 308x | Společnost

Jaroslav Herda

Dorazili k nám vobludi ze země Sovětů?

Změny klimatu způsobují migraci živočišných druhů a výskyt rostlin, které u nás dříve nerostly. Výskyt vobludů však nemá se změnou klimatu žádnou souvislost.

8.10.2025 v 0:10 | Karma: 7,12 | Přečteno: 154x | Společnost

Jaroslav Herda

Smělost vítězů voleb někdy potvrzuje oprávněnost pochybností o jejich soudnosti

Jsou funkce, jejichž obsazení by měli vítězové voleb věnovat zvláštní pozornost, aby prestiž České republiky nebyla oslabena tragikomickými postavami. ́

7.10.2025 v 15:03 | Karma: 13,28 | Přečteno: 288x | Politika

Jaroslav Herda

A je to

Až příliš spustili se. Přinejmenším z cesty. Příliš natolik, že jejich vítězství bych vítal chladněji než dřív. Však nestalo se, žádný div.

4.10.2025 v 22:02 | Karma: 8,36 | Přečteno: 241x | Poezie a próza

Jaroslav Herda

„Blembák, tornistra a bagančata vám budou slušet Jasánku.“

Reakce na diskusní příspěvek Karla Babici pod článkem Tomáše Nováka https://blog.idnes.cz/tomasnovak1/putinovi-uzitecni-spojenci-jak-ceska-opozice-otevira-dvere-kremlu.Bg25090999

2.10.2025 v 5:12 | Karma: 9,29 | Přečteno: 216x | Poezie a próza
Jaroslav Herda

  • Počet článků 433
  • Celková karma 7,59
  • Průměrná čtenost 490x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

