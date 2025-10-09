Stovky dnů zrady jsou sečteny
Stovky dnů pozvolné tiché zrady sečteny jsou volbami
Dnes mnozí z nás si mohou nechat zdát či nalhávat
A nebo dokonce i věřit
Že ještě dlouho spokojeně mohli spát
Kdyby bývalo bylo více těch
Kdo jako oni volili
Vítězství pravé sotva by to bylo
Či spíše bylo by poněkud jako
Jen odložený pád
Nebo snad nevyplížila se vláda z boje
V nemž zaklopýtala i sama o sebe
A nechala Otakara Foltýna co výra na výrovce čelit rozjíveným hejnům dravců
Či jako nahého v průvanu a trní
Jak štít zbaběle opuštěný v poli pro ochotu nečinnost omlouvat
Příště zas na udatné reky můžete si zkoušet hrát
Jaroslav Herda
Když příznivci vítězů zas jančí
Po celý čas poslední vlády Andreje Babiše jsem co chvíli četl na adresu jejích oponentů nesmyslné věty o neschopnosti přijmout výsledek voleb. Jako by se po každých volbách mělo po celé zemi rozhostit léčivé ticho.
Jaroslav Herda
Dorazili k nám vobludi ze země Sovětů?
Změny klimatu způsobují migraci živočišných druhů a výskyt rostlin, které u nás dříve nerostly. Výskyt vobludů však nemá se změnou klimatu žádnou souvislost.
Jaroslav Herda
Smělost vítězů voleb někdy potvrzuje oprávněnost pochybností o jejich soudnosti
Jsou funkce, jejichž obsazení by měli vítězové voleb věnovat zvláštní pozornost, aby prestiž České republiky nebyla oslabena tragikomickými postavami. ́
Jaroslav Herda
A je to
Až příliš spustili se. Přinejmenším z cesty. Příliš natolik, že jejich vítězství bych vítal chladněji než dřív. Však nestalo se, žádný div.
Jaroslav Herda
„Blembák, tornistra a bagančata vám budou slušet Jasánku.“
Reakce na diskusní příspěvek Karla Babici pod článkem Tomáše Nováka https://blog.idnes.cz/tomasnovak1/putinovi-uzitecni-spojenci-jak-ceska-opozice-otevira-dvere-kremlu.Bg25090999
