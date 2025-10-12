Stojíme za tebou, Andreji

Být někomu oporou a navíc zcela nezištně je nejen projevem přátelství, ale v tomto případě i solidarity prosté falše.

Už jsi to slyšel
Musel
Několikrát
A ještě uslyšíš
Protože víme že to slyšíš rád

Chceme abys věděl
Že tě máme rádi
A abys věděl
Že nezůstane jedno ucho hluché
Nezůstane bez té zprávy
Že jsme tví věrní kamarádi

Víme že s prstem v nose všechny soudy smetl bys jak suchý bleší trus
Však jako ty jsi pevný tak
Že nikdy neodstoupíš
Tak pevní budeme i my
Jak jedna mysl
Jedno tělo v hlasování pro tvé nevydání
A je nás skoro autobus


A nechceme od tebe za to vůbec nic
Snad jen
Jen kdybys chtěl

Tak tedy skoro nic






Autor: Jaroslav Herda | neděle 12.10.2025 21:53 | karma článku: 0 | přečteno: 39x

Další články autora

Jaroslav Herda

Stovky dnů zrady jsou sečteny

Nebyl to volný pád. Ani klesání znaveného orla. Spíše vzlet holuba, jenž po spirále kroužil k zemi, vraceje se do bezpečí holubníku.

9.10.2025 v 11:27 | Karma: 9,36 | Přečteno: 232x | Politika

Jaroslav Herda

Když příznivci vítězů zas jančí

Po celý čas poslední vlády Andreje Babiše jsem co chvíli četl na adresu jejích oponentů nesmyslné věty o neschopnosti přijmout výsledek voleb. Jako by se po každých volbách mělo po celé zemi rozhostit léčivé ticho.

8.10.2025 v 14:02 | Karma: 11,32 | Přečteno: 324x | Společnost

Jaroslav Herda

Dorazili k nám vobludi ze země Sovětů?

Změny klimatu způsobují migraci živočišných druhů a výskyt rostlin, které u nás dříve nerostly. Výskyt vobludů však nemá se změnou klimatu žádnou souvislost.

8.10.2025 v 0:10 | Karma: 7,56 | Přečteno: 163x | Společnost

Jaroslav Herda

Smělost vítězů voleb někdy potvrzuje oprávněnost pochybností o jejich soudnosti

Jsou funkce, jejichž obsazení by měli vítězové voleb věnovat zvláštní pozornost, aby prestiž České republiky nebyla oslabena tragikomickými postavami. ́

7.10.2025 v 15:03 | Karma: 13,30 | Přečteno: 296x | Politika

Jaroslav Herda

A je to

Až příliš spustili se. Přinejmenším z cesty. Příliš natolik, že jejich vítězství bych vítal chladněji než dřív. Však nestalo se, žádný div.

4.10.2025 v 22:02 | Karma: 8,36 | Přečteno: 241x | Poezie a próza
Další články autora

Jaroslav Herda

  • Počet článků 434
  • Celková karma 7,84
  • Průměrná čtenost 490x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

