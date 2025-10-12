Stojíme za tebou, Andreji
Už jsi to slyšel
Musel
Několikrát
A ještě uslyšíš
Protože víme že to slyšíš rád
Chceme abys věděl
Že tě máme rádi
A abys věděl
Že nezůstane jedno ucho hluché
Nezůstane bez té zprávy
Že jsme tví věrní kamarádi
Víme že s prstem v nose všechny soudy smetl bys jak suchý bleší trus
Však jako ty jsi pevný tak
Že nikdy neodstoupíš
Tak pevní budeme i my
Jak jedna mysl
Jedno tělo v hlasování pro tvé nevydání
A je nás skoro autobus
A nechceme od tebe za to vůbec nic
Snad jen
Jen kdybys chtěl
Tak tedy skoro nic
Jaroslav Herda
Stovky dnů zrady jsou sečteny
Nebyl to volný pád. Ani klesání znaveného orla. Spíše vzlet holuba, jenž po spirále kroužil k zemi, vraceje se do bezpečí holubníku.
Jaroslav Herda
Když příznivci vítězů zas jančí
Po celý čas poslední vlády Andreje Babiše jsem co chvíli četl na adresu jejích oponentů nesmyslné věty o neschopnosti přijmout výsledek voleb. Jako by se po každých volbách mělo po celé zemi rozhostit léčivé ticho.
Jaroslav Herda
Dorazili k nám vobludi ze země Sovětů?
Změny klimatu způsobují migraci živočišných druhů a výskyt rostlin, které u nás dříve nerostly. Výskyt vobludů však nemá se změnou klimatu žádnou souvislost.
Jaroslav Herda
Smělost vítězů voleb někdy potvrzuje oprávněnost pochybností o jejich soudnosti
Jsou funkce, jejichž obsazení by měli vítězové voleb věnovat zvláštní pozornost, aby prestiž České republiky nebyla oslabena tragikomickými postavami. ́
Jaroslav Herda
A je to
Až příliš spustili se. Přinejmenším z cesty. Příliš natolik, že jejich vítězství bych vítal chladněji než dřív. Však nestalo se, žádný div.
