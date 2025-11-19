Starý Bych hajá jako spokojené napapané škvrně
Většina z nich to ví,
že parta, kterou zvolili,
je horší než si přáli.
Obskurní tak,
že pomyšlení na to bezmála už nudí,
když dávno je již po naději prchlé s vůlí těch,
kdo odhodlání předstírali,
než to vzdali.
Začínám zívat,
chce se mi spát.
A nevnímat tu scénu s kreacemi ochotníků
neochotných z portálu se podívat,
jak šmíra na forbíně zase chopila se díla.
I starý Bych už, spokojeně vrně, odpočívá,
když nedohnali ho jen proto,
že přestali se bát.
Podezřele.
Jaroslav Herda
Další články autora
