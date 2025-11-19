Starý Bych hajá jako spokojené napapané škvrně

Bych zase zvládl volby na jedničku, a je mu fuk, kdo pyskoval, kdo tleskal nebo pískal, když ten či onen na Národní zapaloval svíčku.





Většina z nich to ví,
že parta, kterou zvolili,
je horší než si přáli.

Obskurní tak,
že pomyšlení na to bezmála už nudí,
když dávno je již po naději prchlé s vůlí těch,
kdo odhodlání předstírali,
než to vzdali.

Začínám zívat,
chce se mi spát.
A nevnímat tu scénu s kreacemi ochotníků
neochotných z portálu se podívat,
jak šmíra na forbíně zase chopila se díla.

I starý Bych už, spokojeně vrně, odpočívá,
když nedohnali ho jen proto,
že přestali se bát.
Podezřele.







Autor: Jaroslav Herda | středa 19.11.2025 13:59 | karma článku: 0 | přečteno: 21x

Další články autora

Jaroslav Herda

Petr Pavel se hodí

Malé zamyšlení o předstírání, že u jiných lidí na nižších postech je jejich minulost hodna laskavé shovívavosti. I kdyby byl Petr Pavel bývalý disident, nedá se za bezúhonnost prezidenta schovat, co si natropíme.

17.11.2025 v 9:40 | Karma: 9,44 | Přečteno: 362x | Společnost

Jaroslav Herda

Listopadová křídová revoluce

Upozornění pro náročné čtenáře: Není to žádná poezie. Jen prostinká říkanka na téma ficérie, rebélie...

13.11.2025 v 8:18 | Karma: 7,65 | Přečteno: 98x | Společnost

Jaroslav Herda

Z tísní kosmických

Stále přibývá na dosah nových světů. To kdysi nebývalo. Za Jana Nerudy ani za komunistů. A stále je nám to málo.

12.11.2025 v 1:08 | Karma: 0 | Přečteno: 49x | Poezie a próza

Jaroslav Herda

Jak chutnají dezinformace

Jak komu. Ovšem. Lze je chladnokrevně vyrábět a šířit. Lze je vítat jako šikovné lži. Lze jim podléhat a v pochybnostech se naládovat dalšími.

9.11.2025 v 0:40 | Karma: 7,25 | Přečteno: 172x | Společnost

Jaroslav Herda

Povolební kňučáci

Tak už máme co jsme očekávali. Někdo předpokládal výsledek už dávno, někdo až později. A všichni budou chovat naději, že lépe bude dříve, než se zatím může zdát, když světem hýbe hloupost na kvadrát. A jako by to nestačilo...

6.11.2025 v 10:12 | Karma: 13,10 | Přečteno: 321x | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!
19. listopadu 2025

Seriál Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta...

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)
12. listopadu 2025  9:47

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty,...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...
15. listopadu 2025,  aktualizováno 

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s...

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...
17. listopadu 2025  16:52

Premium Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet...

OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu

Manželé Klausovi a prezident Petr Pavel. (15. listopadu 2025)
15. listopadu 2025  14:42

S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky...

ANO, SPD a Motoristé chtějí zmrazit platy politiků, řeší skládání vlády i rozpočet

Andrej Babiš, Petr Macinka a Tomio Okamura
19. listopadu 2025  13:45,  aktualizováno  15:05

Lídři koaličních stran ANO, SPD a Motoristů podepsali návrh na zmrazení platů politiků od příštího...

Státní terorismus! Odpovíme, pohrozil Sikorski po sabotáži Rusům. Ti reagovali

Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski v Sejmu (19. listopadu 2025)
19. listopadu 2025  10:57,  aktualizováno  15:03

Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski označil za akt státního terorismu víkendovou sabotáž na...

Vojenský Schengen. Komise chce přesuny vojsk po Evropě během několika dnů

Česká armáda cvičí poprvé s novými tanky Leopard 2A4v Doupovských horách. (10....
19. listopadu 2025  14:59

Evropská komise chce usnadnit rychlý a hladký přesun vojsk, vybavení a vojenských prostředků po...

Metro na Českomoravské se otevře do MS v krasobruslení, říká dopravní podnik

Stanice metra Českomoravská (5. 1. 2025)
19. listopadu 2025  14:38

Pražský dopravní podnik (DPP) plánuje stanici metra B Českomoravská znovu otevřít ještě před 25....

Jaroslav Herda

  • Počet článků 455
  • Celková karma 8,55
  • Průměrná čtenost 479x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.