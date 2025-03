Stačilo pobavilo, aniž musel jsem se smát.

Protože zábava to v pravém slova smyslu nebyla. Jen letmé pousmání nad situací tragikomickou, někdy až mračnou. To ještě dá se. Ještě jsme nedojeli na konečnou.

Zívám,

nudí mne to pomyšlení

na všechna ta bombastická politická hesla,

jež přerůstají i ta k uzardění nadsazená

mířící k nadoblačným cílům

v čase lámání chleba.

V čase, kdy znovu rozdány jsou karty.

Kdy politické party si vyhrnují rukávy

a do hlavy nám valí,

co s marketéry svými dali dohromady.



A některá ta hesla jsou až hanba trapná,

jak by nás měli za hovádka.



Však jedno z těch souručenství přece jen trochu pobavilo.

když esenci svého programu i své heslo do názvu si dalo.



I mně dávno leccos už se zajídalo

a nepřestalo zajídat.

I mně to či ono stačilo.

Však Stačilo mi stačilo,

ledva vzniklo.



Pobavilo,

i když ne tak,

že musel bych se smát.