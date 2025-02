Spratkové chechtaví

Ono se snadno řekne, že smích léčí. Čí ale? A čemu smát se nemusí být zrovna léčivé a zdravé? Srandičky někdy přecházejí, vážení.

Zaklíněn mezi bílé kameny

Pomalu probouzel se pod keříky kapary

U jeho nohou střapatá kvetla mořská cibule

Rackové stokrát se mu vysmáli

Že slaná voda šplíchala mu do rány

Sladká že na vyprahlých skalách nikde nebude

Že rozumu pozbude dřív než pohne rameny

Příboj že dřív ho utopí

Že už je ztracený

*

Slyšel ve větru utrženou plachtu pleskat o stěžeň

Ve skalách uvězněn vyhlížel anděla

Však nikde žádný Robinson

Nikde žádný Pátek

Takový konec

To se nedělá

Tak raději to nechám být

Snad suchou nohou po hladině jde ho někdo zachránit

Zatím si dám hovězí plátek