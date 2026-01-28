Soukromé zprávy SMS psané Petrem Macinkou by měly zůstat soukromými
A zveřejnit takový obsah, to už je vrchol nejen neslušnosti, protože to už je hrubý zásah do soukromí. Není se tedy co divit, že řada našich spoluobčanů zareagovala a vyjádřila své pohrdání takovým postupem pana prezidenta. Jako příklad takové reakce může dobře posloužit komentář paní Lhotské:
Kateřina Lhotská
27. 1. 2026 16:4
Teda ať koukám, jak koukám, tak nikde žádné vydírání nevidím. A už vůbec ne kvůli náckovi. Jenom soukromou komunikaci, kterou někdo bez vědomí jednoho z komunikujících zveřejnil. Což je sice hnus, ale alespoň nám o sobě prozradil něco ten, který komunikaci zveřejnil. A není to pro něj moc lichotivé...
Dovolím si jej rozvézt:
Co nám o sobě prozradil pan prezident? Především to, že pod jeho bohatou kšticí pracuje zdravý rozum, neboť na rozdíl od paní Lhotské ví, co se nestalo. Nestalo se, že by pan Macinka psal své zprávy například nějaké jemu blízké domovnici žijící s ním na stejné pavlači. Kdyby se tak stalo, pak ano, pak kdyby ta dobrá žena usoudila, že by měla pana prezidenta o úmyslech pana Macinky zpravit a ten by předmětné zprávy SMS zveřejnil, byl by směšný.
Předmětné zprávy odeslané panem Macinkou navíc nebyly určeny ke kratochvílnému čtení nějakému Macinkovu kámošovi, ale prezidentovu poradci Petru Kolářovi, jehož je třeba v této věci vnímat jako prostředníka, nikoli jako Macinkou nastrčeného agenta, s nímž se jmenovaný schází tajně ve Stromovce a předpokládá, že si jeho zprávy bude šmudlat pro sebe.
Neboli NEBYLA TO SOUKROMÁ POŠTA určená jen panu Kolářovi!
Stav společnosti trvá. Zůstává rozdělena a je dále rozdělována. Jinak by lidé, kteří Petra Pavla nevolili, tak urputně neslídili po jeho poklescích a chybách a nevymýšleli by takové hlouposti daleko za hranicemi zdravého rozumu a logiky.
Za sebe mohu říci, že vítám zveřejnění těch Macinkových zpráv. Prozrazují mnoho o jeho kvalitách či, chcete – li, duševním jmění.
Jaroslav Herda
K čemu jim jsou ty letouny L 159?
Otázka je myšlena zcela vážně. Opravdu to nevím, či spíše nejsem si docela jistý.
Jaroslav Herda
Alex Pretti - další mrtvý
Dalo se očekávat, že se to bude stávat v zemi, kde tolik lidí našlo útočiště po útěku z nesvobody?
Jaroslav Herda
Práší se, pane Prášku, když rmutné vody opouštějí břehy v horní zemi.
Přitakání obsahu blogu pana Martina Práška „A kdo bude vybírat na ubohé české děti?“ a inspirováno diskusí pod ním, obsahující toxiny, jejichž přibývání bylo předznamenáno už před několika lety.
Jaroslav Herda
Hlas Hradu
Vláda se musí poslouchat, to je bez debat. A já ji poslouchám. Slyším ji. Uši si čistím. A slyším i ty politiky kolem ní.
Jaroslav Herda
Borodjanka, Avdijivka, slova jak z dětské říkanky
Unavují mne a obtěžují ta nekončící ALE poté. A připomínají ta ALE ve větách těch, kdo v minulosti už se holedbali, že mír by chtěli, ALE...
|Další články autora
