Smělost vítězů voleb někdy potvrzuje oprávněnost pochybností o jejich soudnosti
Výsledek parlamentních voleb dává Radku Kotenovi naději na povýšení. Mohl by se stát opět šéfem Bezpečnostního výboru Parlamentu České republiky, jehož je členem.
Tento post obsadil v roce 2017, když krátce před tím projevil takovou míru ostražitosti a bdělosti, jakou nikdo z poslanců nikdy před ním Odkaz.
Mohlo by se zdát, že určitá přepjatost či předpojatost hraničící až s paranoidním vnímáním reality může být přínosem při posuzovaní možných rizik a hrozeb a že takový uchazeč o post šéfa předmětného výboru bude sice častěji malovat čerty na zeď, ale nic neunikne jeho pozornosti. Ale když si vzpomeneme, jak vysvětloval své zaujetí zabijáckými mikrovlnkami a nakonec připustil, že sleduje, jak lidé na jím sdílené obsahy (nesmyslné) reagují (jakkoli), dojdeme nutně k závěru, že pan Koten není fantazírující paranoik, ale že má sklon zneužívat důvěřivosti lidí na sítích pro vlastní obveselení. V takovém jednání lze spatřovat kromě jisté míry škodolibosti i rysy nevyzrálé osobnosti, neboť nad takovým druhem zábavy lze shovívavě přimhouřit oko u dospívajících dětí, které ještě ne vždy vědí, co činíOdkaz Odkaz
Sledovat, jak lidé reagují, nechat je věřit nebo tápat a neudělat si na ně čas - to je buď krajně nezodpovědné nebo krajně nezodpovědný druh zábavy.
Odkaz
Pokud byl ochoten jím šířeným obsahům sám věřit, je i tak pro funkci šéfa Bezpečnostního výboru PČR bezpečnostním rizikem.
Odkaz
V roce 2017 v rozhovoru pro Seznam Zprávy Jindřich Šídlo mluvil o tom, jaké obsahy sdílel Radek Koten na svém facebookovém účtu (2. min. 40. s.). Pokud by tak činil jako člověk se zájmem o téma dezinformace a konspirační teorie s úmyslem varovat naše občany, bylo by to v souladu s jeho pozdější funkcí. Protože se ale jednalo o prosté sdílení (tedy šíření), logicky to vyvolávalo představu, že šéfem Bezpečnostního výboru se stane člověk, který by neměl být ani jeho řadovým členem, neboť on sám se jeví být bezpečnostní hrozbou, kozlem-zahradníkem. Jak vyplynulo včera z jeho slov, o funkci zájem má (8. min. 30. s)
.
Jaroslav Herda
A je to
Až příliš spustili se. Přinejmenším z cesty. Příliš natolik, že jejich vítězství bych vítal chladněji než dřív. Však nestalo se, žádný div.
Jaroslav Herda
„Blembák, tornistra a bagančata vám budou slušet Jasánku.“
Reakce na diskusní příspěvek Karla Babici pod článkem Tomáše Nováka https://blog.idnes.cz/tomasnovak1/putinovi-uzitecni-spojenci-jak-ceska-opozice-otevira-dvere-kremlu.Bg25090999
Jaroslav Herda
Angažované verše
K volebním spotům politických subjektů, jimiž nás motivují k zodpovědným a moudrým rozhodnutím bez bázně a hany před urnami.
Jaroslav Herda
Vlčí máky
Wikipedie: Rostlina je též známá pod lidovými názvy ohníček, červánčí, maková panenka, pleskánek, tleskanec, pukavec, kohoutek, slepý mák a divoký mák.
Jaroslav Herda
Vražda on line
Přišel jsem, viděl jsem, odešel jsem. Či spíše jsem jen nahlédl a zas za sebou zavřel dveře, za nimiž spatřil jsem už dokončený, zdálo se mi, mord.
