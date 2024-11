Slavili všichni Trumpovi stoupenci jeho vítězství?

Donald Trump se prolhal do Bílého domu. Jeho stoupenci o obětech nemluví. Vzpomínka by rušila jejich veselí.

Vzpomeňme těch, kdo možná slavili, však možná s rozpaky. I těch, jejichž trvalou podporou si nemůžeme být jistí. A také těch, jejichž podpora vychladla s jejich krví.

Paní Veronika Šubová napsala: Čím si vlastně Donald Trump vysloužil tu pověst antisystémové neřízené střely, když pomineme ten nešťastný a odsouzeníhodný útok jeho stoupenců na Kapitol?

Zdroj: Odkaz



Byl to opravdu nešťastný a odsouzeníhodný útok. Neměli bychom jej ani v nejmenším pominout. A už vůbec bychom neměli zavírat oči před tím, že prezidentem USA se stává hlavní viník násilného útoku, jenž si kromě desítek raněných vyžádal i několik lidských životů.

V tweetu z 20. prosince napsal Donald Trump, že protest bude divoký a vyzval své přívržence k boji. Vlastně k terorismu.



Paní Šubová píše: „…, nechápu, proč na některé lidi stále funguje ten obraz republikánského monstra, které zničí svět.“



Nevnímám Donalda Trumpa jako monstrum, které zničí svět. Ani netvrdím, že je prostě monstrum. To by bylo nepřesné a možná i zavádějící. Ostatně psychiatři a psychologové by uměli odborně pojmenovat osobnost, jež motivována touhou po moci je schopna pomocí vylhaných obvinění přimět (zmanipulovat) své stoupence k pokusu o puč.



Kdo možná Trumpovo vítězství neslavil, jsou ti, kdo jsou, na rozdíl od Trumpa, ve vězení. Možná i jejich blízcí pochopili, že zatímco účastnící útoku na Kapitol prohráli, jejich vůdce dál vítězí.

Kdo však určitě Trumpovo vítězství neslaví, jsou ti mrtví a pozůstalí. Proto v každém okázalém či dokonce rozjíveném veselí z Trumpova vítězství spatřuji v lepším případě neiformovanost, v horším jistou míru vyšinutosti. Lhostejnost ke obětem zločinu způsobenou inklinací k všehoschopným vudcům.



Odkaz