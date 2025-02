Safra safra, tahle Mafra

Časy se mění. Na mediální scéně všechno možné i nemožné zní tisíci hlasy. A v nich často zaniká, co by přežít mělo.

Jako když klíčí, co bylo zaseto, a přerůst nechá se pak planým býlím. Haraburdím všelikým. Tak právě tohleto je to, o čem vám dnes píši, ač vím, že můj hlas sotva slyší ti, jimž jedním uchem tam a druhým ven vše nemilé jak průvan sviští.

Tímto dnes uzavírám, co jsem napsal 4. února v článku Verbální občanská válka se špinavou municí.

Já samozřejmě chápu, že se čtenář může nechat unést po přečtení následujících vět napsaných Janem Handlem 11. 6. 2018:

Šéfovi ODS Petru Fialovi poradci nasadili brýle, aby působil seriózněji. Oba dva pánové jsou mimochodem profesoři. A brýle jim opravdu dodávají jakési potvrzení toho, že jsou vzdělaní a o věcech, řekněme, přemýšlejí.

Zajímalo mne, z čeho pan Handl vycházel, proto jsem 4. února redakci médium nového světa Flowee poslal e-mail s informací, že Petr Fiala 28.11. 2021 toto nepotvrdil, ale právě naopak řekl, že se mu zhoršil zrak, a zeptal jsem se, zda se tedy autor článku nedopustil chyby. Zatím bez odpovědi.

Toto vyjádření Petra Fialy je znovu citováno 18. 1. 2024 v článku Jana Pánika (Forum 24).

Mně osobně jsou brýle pana premiéra zcela lhostejné a je mi jedno, zda v nich má obyčejná skla nebo dna od jogurtu. Co mne však velmi zaujalo, byla reakce jednoho z „diskutujících“ čtenářů, který reagoval na můj nesouhlas s jeho slovy o falešných brýlích Petra Fialy.

Reakce to byla mohutně velkoústá a křivoústá. Několik tisíc čtenářů mělo možnost být svědky něčeho, co vypadalo jako pokus o dravé vyrvání pravidel (jimiž by se diskutující měli řídit) a nastolení bezbřehých levidel.

Moji pozornost však upoutalo hlavně to, že se diskutující čtenář nespokojil s odkazem na vyjádření samotného Petra Fialy. Naopak. Sáhl do „krabičky poslední záchrany“ a jako neohrožený a nesmiřitelný kritik koalice napsal, že před třemi roky Petr Fiala své falešné brýle sám přiznal u Moravce v ČT. Také doplnil větou jako z Cimrmana: „Falešné brýle, falešný havlista“!

Teoreticky se to člověku stát může. Že neví, co činí a co a proč kde řekne. Ale ani věk pana Fialy nenasvědčuje tomu, že by s tímto volebním obdobím už zanikaly i jeho mentální schopnosti.

I když jsem si uvědomoval, že Václav Moravec je člověk jistě velmi zaneprázdněný, poslal jsem mu e-mail.

Odpověď jsem, k mému překvapení i potěšení obdržel už za několik hodin. Vyjímám jen věty k tématu:

„Klíčovým problémem digitálního pekla, do něhož jsme se všichni dostali, je, že ti, kteří něco tvrdí, by měli předmětné tvrzení doložit odkazem….“.

„To je jediná naděje i šance, aby dříve či později nastala rovnováha, kdy linky na údajná tvrzení budou muset dokládat autoři výroků…“