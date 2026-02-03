S trochou pomoci mých přátel (nebudu vydán)
Po čtyřech měsících s půlnocí dál den po dni marně uhasíná v tichu stále marnějších nadějí na jasnou řeč té naší nové vlády. Nikdo z jejích členů, nikdo z vítězů voleb nevyzývá premiéra, aby se omluvil za podlomení důvěry v českou justici, a nebo aby objasnil a doložil svá slova o tom, že mezi soudci najdou se i ti, kdo svévolně a nad zákonem měří svým vlastním metrem tak, že ve strachu z nich premiérovi nezbývá, než spoléhat na vůli vítězů jej ke stíhání nevydat. A opravné prostředky v trestním řízení? Premiér ani na ty nevěří? Pak buď je stižen stihomamem, nebo už s justicí je amen.
Ministr spravedlnosti k tomu mlčí, jak by se nechtěl vůbec zabývat údajnou tou skutečností, že mezi soudci zděděnými novou vládou jsou dál ti ke zločinu ochotní. Po čtyřech měsících nejsou nám známy žádné kroky k napravení, ani kdo v minulosti se v tom smyslu provinili bez trestu; kdo za nimi ve zločinu stojí; kdo měli by své posty opustit, ne-li být v arestu.
Je to snad tím, že vítězové voleb pohrdají občany, kteří před soudci zločinnými imunitou nejsou chráněni a v pochybnostech o nestrannosti soudů na rozdíl od poslanců zůstávají bezmocní a bezbranní, vydáni jejich libovůli?
Když dosud nemluví se o nápravě, jak kdyby prohnilá justice byla všemocná, pevně v své moci usazená, nerozborná. Pak nová vláda nevládne, jak by měla a není v jejích silách garantovat ani svobodu a právo na spravedlivý proces pro řadové občany.
Však je-li tomu jinak, pak jedině tak, že premiér se vymlouvá a maluje nám o justici přízraky, abychom s ním soucítili a spolu s ním si přáli, aby jej ti, na než se spoléhá, té zlé justici nevydaly. Pak ale tak či onak je premiér slabý.
…………………………………………….
JUDr. Iva Brožová:
Pro demokratický právní stát je nezávislost soudů alfa a omega jeho fungování. Demokratické právní státy stojí na principu primátu občana nad státem. Má-li ale tento primát být reálný, musíme mít nezávislé soudy.
Jaroslav Herda
