Rýpali pokrytci Petru Pavlovi do blech v kožichu

Pravé důvody ostrých soudů překypujících jízlivostmi, posměchem a pohrdáním za bušení pěstí do chlupatých i holoprsých hrudí bývají průhledné. Zřejmé jak vidle v hnoji.



Tolikrát nad ním uplivli si.
Z vysoka.
Ne proto snad, že nepadl jim do oka.
Museli,
abychom všichni věděli,
jak vysoko si cení čistý štít
a jak jsou zklamaní
a proč je jejich přízně nehoden.
Vždyť kdysi sloužil těm,
kterým sami házeli hlasy do uren.
Museli!
Zdali,
zklamánkové malí.

Ale už možná brzy se to změní.
Možná prezident přestane být posmívaný pro svou minulost
a častován jedovatými špílci.
Dnes přece nejsou, ovšemže nejsou zklamaní a překvapení,
že Vnitru bude vládnout ten,
v němž prezident bude mít silnou konkurenci.
V čem Pavel na Metnara nemá?
U pohotovostního pluku nesloužil,
kde by se naučil pendrekem rebelům zmalovat záda.

To ale bude konečně ta jejich nová vláda.
Hosana!
Už platí nové míry, nová optika.
„Metnar je náš, Pavel jejich“
Prosté bývají důvody,
proč ze dvou jednomu prát kožich.














Autor: Jaroslav Herda | pátek 12.12.2025 11:28 | karma článku: 11,56 | přečteno: 222x

Jaroslav Herda

  • Počet článků 469
  • Celková karma 9,13
  • Průměrná čtenost 474x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

