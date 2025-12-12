Rýpali pokrytci Petru Pavlovi do blech v kožichu
Tolikrát nad ním uplivli si.
Z vysoka.
Ne proto snad, že nepadl jim do oka.
Museli,
abychom všichni věděli,
jak vysoko si cení čistý štít
a jak jsou zklamaní
a proč je jejich přízně nehoden.
Vždyť kdysi sloužil těm,
kterým sami házeli hlasy do uren.
Museli!
Zdali,
zklamánkové malí.
Ale už možná brzy se to změní.
Možná prezident přestane být posmívaný pro svou minulost
a častován jedovatými špílci.
Dnes přece nejsou, ovšemže nejsou zklamaní a překvapení,
že Vnitru bude vládnout ten,
v němž prezident bude mít silnou konkurenci.
V čem Pavel na Metnara nemá?
U pohotovostního pluku nesloužil,
kde by se naučil pendrekem rebelům zmalovat záda.
To ale bude konečně ta jejich nová vláda.
Hosana!
Už platí nové míry, nová optika.
„Metnar je náš, Pavel jejich“
Prosté bývají důvody,
proč ze dvou jednomu prát kožich.
Jaroslav Herda
Darů našich vůdců se nevzdáme
Nevzdáme, naopak vděčni zůstaneme za ty vychytané dary, jež důmyslné jsou jak ti, kdo je nám ke své slávě dali.
Jaroslav Herda
Opouštím Jaromíra Nohavicu
Opouštím dnešního Jaromíra Nohavicu. A přesto dodnes líbí se mi z jeho tvorby to, co líbilo se mi už kdysi.
Jaroslav Herda
Petr Fiala nespravedlivě otloukán až k prohraným volbám
Otloukán, posmíván, kritizován a urážen za to, co snad si nějaký čas i přál, než zbyla z toho spíše jenom slova.
Jaroslav Herda
Motoristé na odpočinku. Však co jiného jim zbývá?
Co jiného jim zbývá, když se jim daleké obzory ještě víc vzdálily a když vyhasly jim motory, byť sil jim neubývá?
Jaroslav Herda
Otevřený dopis významnému činiteli hnutí ANO
Logické pokračování včerejšího blogu Svědci Holoubkovi - po stopách největšího hnusu pojmenovaného Andrejem Babišem
