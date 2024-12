Rozpuk černé růže

Černé krajkoví jako okvětní lístky když se ukazují na poupěti, mohou být předzvěstí změny k vyjasnění vztahů.





Sledoval jsem ji.

Nebyla krásná ani chytrá.

Spíše naopak.

Nemiloval jsem ji.

Přesto mne zajímala.

Jako nějaké cizokrajné zvíře,

o němž jsem už hodně věděl a znal je ze ZOO.

Ale tohle bylo jiné.

Mnohem hlubší.

Byla tak blízko.

Směl jsem se jí dotýkat,

i když si to nepřála.

Bránila se,

a přesto ke mně vztahovala ruce.

Jako by chtěla každou chvíli na mne zaječet:

Táhni už a nevracej se!

Ale současně jako by v ní křičelo to zvíře:

Ne, ještě ne!

Jako by chtěla slyšet moje kroky za dveřmi až za chvíli.

Až bude vrnět.

Spokojená.

Jako nažraná divoká fena.

Cítil jsem, že tentokrát je to jiné.

Že k něčemu se schyluje.

Že k něčemu dnes zraje.

Že vysvleče se tak, jak dosud nikdy,

a přesto bude doufat, že mi bude pastí.

Spěli jsme spolu neodvratně k průzračnému vztahu.

Žádné počkej.

Žádné zhasni.

Byla jako růže s naducanými poupaty,

z nichž se už o světlo hlásily okvětní lístky

a prozrazovaly výmluvně svou barvu osvobozující od možných pochybností.

Ještě pár slov, důvěrností, a pak se to stalo.

Rozkvetla.

Před mýma očima.

Lidská blbost na výsost,

jež dohonila v kruhu svůj skunčí chvost.