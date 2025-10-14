Rozmazlila Filipa Turka Policie České Republiky?
Nebyl by první, domnívám se, kdo byl policií rozmazlen. I Jiří Vyvadil a Ivan David už mají za sebou šetření policií. Výsledek: Odloženo. I Filip Turek už má, dle jeho slov, zkušenost s policií. Ale co čert chtěl, nikdo nebyl obviněn. Jiřímu Vyvadilovi nebyl prokázán úmysl, což připomíná dobrého vojáka Švejka, jenž byl „superarbitrován pro blbost“, neboli Jiří Vyvadil neví, co činí, zatímco Ivan David, podobně jako Filip Turek, ani neví kdo mu píše komentáře jeho jménem. Inu velmi silné důvody případy odložit ve smyslu „pomáhat a chránit“ nebo „musíme si pomáhat“. Pokud bychom si chtěli odpovědět na otázku, zda posty Filipa Turka citované médii, jsou skutečně debilní, neměli bychom zapomínat na podstatu populismu, která tkví v ochotě říkat lidem, co chtějí slyšet, neboli slovy Jana Wericha „to je blbý, to se bude líbit“.
Pokud Filip Turek dlouhé roky pracoval na získání voličů právě touto metodou, pak není zdaleka tak hloupý (natož debilní), jak by se z jeho postů na sítích mohlo zdát, pokud se takto stal europoslancem. (Míru duchaplnosti policie ponechám shovívavě stranou.)To by vysvětlovalo Turkovo kličkování, protiřečení a odpovědi s děravou logikou, jimiž reagoval na nepříjemné otázky. Pokud by tomu tak bylo, chápu, že by bylo přetěžké to vyznat. Pro jeho příznivce by to bylo jako rána mezi světla či spíše přímo do srdce. Museli
by si říci: „Měl nás za blbce, za užitečné. A měl pravdu“. A také by to znamenalo, že celá ta jeho parta sjíždí stejnou lajnu.
