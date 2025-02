Inspirováno blogem pana Josefa Nožičky. S pozorností k odhalení utajovaných skutečností. https://blog.idnes.cz/nozicka/razna-odpoved-ceskeho-premiera-robertu-ficovi.Bg25020054

Rozhovor Moravce s Fialou jsem asi v polovině vzdal.

Ne proto však,

že by mne uspával

nebo mi zvýšil tlak.

Jen usoudil jsem,

že nenajdu v něm žádné perličky,

jež by mi daly pochopit

špílce a ironický šmak blogera Nožičky,

jenž se mu pověnoval mnoha slovy

vesele a kriticky.

*

Ale když vrátil jsem se k blogu tomu,

abych závěr dočetl,

tu náhle procitl jsem z šalebných svých z dojmů

a pochybnosti své jsem sobě vyčetl.

*

Kdo nám to vládne?

Téměř jsem vykřikl,

když číst jsem zhrzen musel,

že premiér Petr Fiala nám možná o sobě jen nalhává,

že kdysi pětkrát mičudou se trefil do branky.

Jestli to byla pustá sebechvála

a byly to pouhé dvě branky,

pak měl by to své politické dílo z hanbou křepce opustit.

Odstoupit ještě před volbami!

A se všemi, kdo to jeho tajemství znali!