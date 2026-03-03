Rozčarování z odhalení dezinformace

Teta Kateřina z Jirotkova Saturnina by pravděpodobně nesouhlasila, ale lež mívá někdy hodně dlouhé nohy.

Člověk se většinou relativně snadno smíří s vědomím, že si koupil nějaký šunt. Že se nechal napálit. Podvést šejdíři. A nejenže je schopen dříve či později překonat vědomí, že se stal obětí drobného či většího podvodu, dokonce je ochoten se svěřit, že nějakému nepoctivci naletěl. Nejen proto, aby si trochu zaláteřil a ulevil si tak, ale i proto, aby před stejnou zkušeností varoval. Ostatně není to žádná ostuda koupit si v dobré víře dobře vypadající šunt, pokud není cena více než podezřele nízká.

Jinak se v drtivé většině chovají lidé, kteří naletí na informační šunt – dezinformaci. Za celé ty roky nekončícího proudu všech druhů dezinformací jsem se nedočkal, že by někdo řekl jak naletěl nějakému dezinformačnímu svinstvu (ať už ruské či tuzemské provenience). Možná existují lidé, kteří se za to stydí. Možná proto si takovou zkušenost nechají raději pro sebe.
Ale existuje početná množina lidí, kteří na odhalení dezinformace reagují tiše, zcela bez emocí nebo se projevují rozmrzele, někdy dokonce podrážděně. To, co pociťují, je zklamání.
Ti nejhorší případi nasávají a šíří lži zcela vědomě a směle. S tou smělostí jim hodně pomohli ti, kdo vyděšeni z voláni po svobodě slova a z hysterického fňukání o cenzuře opustili proklamovaný boj s dezinformacemi, nebo, abych nebyl nespravedlivý, degradovali jej na strašáka do zelí. Opatrníci i přesto volby prohráli a verbální občanská válka pokračuje i po volbách. Její konec je v nedohlednu, neboť Rusko je v rozleptávání demokratického světa neúnavným mistrem.
A i kdyby se Rusko zázrakem proměnilo v demokracii a petrohradští trollové se rekvalifikovali na ajťáky, naši společnost bude čekat ještě vleklá rekonvalescence.

Autor: Jaroslav Herda | úterý 3.3.2026 1:44 | karma článku: 0 | přečteno: 8x

Další články autora

Jaroslav Herda

Ukřížovaný prezident

Inspirováno blogem pana Václava Kříže Česká opozice propadla schizofrenii. Kolik přispěli na Ukrajinu prezident a opozice ?

1.3.2026 v 9:53 | Karma: 14,42 | Přečteno: 307x | Diskuse | Společnost

Jaroslav Herda

Beze slov

Prázdná stránka se samozřejmě publikovat nedá, takže úplně beze slov to nebude. Tak to je vše do perexu.

27.2.2026 v 0:20 | Karma: 7,59 | Přečteno: 93x | Diskuse | Poezie a próza

Jaroslav Herda

Proč Prchal prchal?

Krátká výseč že života Prchala, o němž nikdo nepředpokládal, že by se mohl vydat cestou poctivého chlapa.

26.2.2026 v 21:46 | Karma: 9,66 | Přečteno: 166x | Diskuse | Společnost

Jaroslav Herda

Jedeme dál otravou mediálním jedem

Ta naše stodola je pěkně stavěná, jen je v ní trochu horko. Snad nikdo už si nenalhává, že v ní jen přihořívá.

26.2.2026 v 9:33 | Karma: 9,84 | Přečteno: 195x | Diskuse | Společnost

Jaroslav Herda

Naše jediná správná pravda si vás získá

Může se to stát. Milionům lidí se něco podobného nejednou už stalo. Ani to nebolelo. A lidé si pochvalovali.

25.2.2026 v 0:24 | Karma: 8,67 | Přečteno: 170x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.
23. února 2026  11:22

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)
25. února 2026  10:42,  aktualizováno  11:10

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící...

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici
1. března 2026

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu...

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)
28. února 2026  18:35

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...
26. února 2026  12:37

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového...

Pražská policie hledala devadesátiletou seniorku. Našli ji městští strážníci

ilustrační snímek
2. března 2026  18:32,  aktualizováno  21:54

Pražská policie pátrala po devadesátileté seniorce. Našli ji městští strážníci, sdělil v pondělí...

Nemocnost v Olomouckém kraji nevzrostla, zůstala na stejné úrovni

ilustrační snímek
2. března 2026  19:47,  aktualizováno  19:47

Počet lidí s akutními respiračními onemocněními v Olomouckém kraji zůstává na stejné úrovni jako...

Auto na Zlínsku se srazilo s motorkou. Zahynul její řidič se spolujezdkyní

Dopravní nehoda, střet auta a motorky v ulici Ve Žlíbku, Praha (17.7.2024)
2. března 2026  20:52,  aktualizováno  20:52

Řidič motocyklu a jeho spolujezdkyně zahynuli v pondělí odpoledne při srážce s osobním autem na...

Na dálnici D5 u Rozvadova skočil muž z mostu. Policie místo uzavřela

Nedaleko obchodního centra na Černém mostě někdo zapálil stan, uvnitř něhož...
2. března 2026  20:52

Na Plzeňsku u obce Rozvadov na dálnici D5 v pondělí večer spadl muž z mostu na těleso dálnice. Ta...

Jaroslav Herda

  • Počet článků 539
  • Celková karma 11,41
  • Průměrná čtenost 451x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.