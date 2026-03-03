Rozčarování z odhalení dezinformace
Člověk se většinou relativně snadno smíří s vědomím, že si koupil nějaký šunt. Že se nechal napálit. Podvést šejdíři. A nejenže je schopen dříve či později překonat vědomí, že se stal obětí drobného či většího podvodu, dokonce je ochoten se svěřit, že nějakému nepoctivci naletěl. Nejen proto, aby si trochu zaláteřil a ulevil si tak, ale i proto, aby před stejnou zkušeností varoval. Ostatně není to žádná ostuda koupit si v dobré víře dobře vypadající šunt, pokud není cena více než podezřele nízká.
Jinak se v drtivé většině chovají lidé, kteří naletí na informační šunt – dezinformaci. Za celé ty roky nekončícího proudu všech druhů dezinformací jsem se nedočkal, že by někdo řekl jak naletěl nějakému dezinformačnímu svinstvu (ať už ruské či tuzemské provenience). Možná existují lidé, kteří se za to stydí. Možná proto si takovou zkušenost nechají raději pro sebe.
Ale existuje početná množina lidí, kteří na odhalení dezinformace reagují tiše, zcela bez emocí nebo se projevují rozmrzele, někdy dokonce podrážděně. To, co pociťují, je zklamání.
Ti nejhorší případi nasávají a šíří lži zcela vědomě a směle. S tou smělostí jim hodně pomohli ti, kdo vyděšeni z voláni po svobodě slova a z hysterického fňukání o cenzuře opustili proklamovaný boj s dezinformacemi, nebo, abych nebyl nespravedlivý, degradovali jej na strašáka do zelí. Opatrníci i přesto volby prohráli a verbální občanská válka pokračuje i po volbách. Její konec je v nedohlednu, neboť Rusko je v rozleptávání demokratického světa neúnavným mistrem.
A i kdyby se Rusko zázrakem proměnilo v demokracii a petrohradští trollové se rekvalifikovali na ajťáky, naši společnost bude čekat ještě vleklá rekonvalescence.
Jaroslav Herda
