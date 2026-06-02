Redaktoři Fóra 24 a někteří politici opozice možná dosáhli svého dna
Možná už dnes se nenajde jediný hladový vyzáblý pes,
jenž přijal by chlebovou kůrku z rukou redaktorů Fóra 24.
Možná je Fórum 24 tonoucí již po ústa v morální krizi
a s ním někteří politici opozice.
Jak jinak mohlo by se stát,
že bloger umírněný, uvážlivý
napsal o nich v dovětku svém tak,
jak blesk by sjel jim s nebe přímo do palice,
až vyšplouchlo jim z toho na maják?
Až přečtou si ta jeho slova,
snad v sebezpytu najdou cestu zpět a s ní smysl pro realitu.
Bude to bolet.
Dnes není jim co závidět.
P. S. Ani by mě příliš nepřekvapilo, kdyby například redaktoři z Forum24 nebo někteří opoziční politici přišli s tvrzením, že i to rozdmýchávání nepokojů ve Francii mají na svědomí Rusové.
Zdroj: Odkaz
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