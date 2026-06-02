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Redaktoři Fóra 24 a někteří politici opozice možná dosáhli svého dna

Inspirováno dovětkem pana Josefa Nožičky v jeho blogu „Když v Paříži propuknou násilnosti a čeští novináři řeší ruskou vlajku v hledišti“

Možná už dnes se nenajde jediný hladový vyzáblý pes,
jenž přijal by chlebovou kůrku z rukou redaktorů Fóra 24.
Možná je Fórum 24 tonoucí již po ústa v morální krizi
a s ním někteří politici opozice.

Jak jinak mohlo by se stát,
že bloger umírněný, uvážlivý
napsal o nich v dovětku svém tak,
jak blesk by sjel jim s nebe přímo do palice,
až vyšplouchlo jim z toho na maják?

Až přečtou si ta jeho slova,
snad v sebezpytu najdou cestu zpět a s ní smysl pro realitu.

Bude to bolet.
Dnes není jim co závidět.



P. S. Ani by mě příliš nepřekvapilo, kdyby například redaktoři z Forum24 nebo někteří opoziční politici přišli s tvrzením, že i to rozdmýchávání nepokojů ve Francii mají na svědomí Rusové.
Zdroj: Odkaz

Autor: Jaroslav Herda | úterý 2.6.2026 22:48 | karma článku: 5,25 | přečteno: 62x

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Jaroslav Herda

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  • Celková karma 10,85
  • Průměrná čtenost 442x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

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