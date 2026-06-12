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Rebecca

Dietní verše o špeku za nevlídného počasí, jež odhadnout se dalo snadno, tedy že sotva toho dne se ještě vyčasí.

Seděla sama na terase restaurace,
jakoby zaseknutá v čase.
Jakoby zaseknutá ve smyci
se zrakem zabodnutým do vinného střiku v půllitrové sklenici.

Na nebi mraky hrozily, že každou chvíli vycedí se,
když se to neprotrhá a spadne to v kuse.
Pak o stůl pleskly první kapice,
několik žbluňklo do střiku
a Becca zažehla druhého špeka,
když on přicházel z ulice.
Becca mu beze slov podala voňavého špeka,
dal si pár prdíků.
Než spustily se s nebe šňůry deště,
seděli spolu usměvaví na baru u maličkých dvou rumíků.





Autor: Jaroslav Herda | pátek 12.6.2026 23:08 | karma článku: 0 | přečteno: 3x

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Jaroslav Herda

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Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

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