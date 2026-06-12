Rebecca
Seděla sama na terase restaurace,
jakoby zaseknutá v čase.
Jakoby zaseknutá ve smyci
se zrakem zabodnutým do vinného střiku v půllitrové sklenici.
Na nebi mraky hrozily, že každou chvíli vycedí se,
když se to neprotrhá a spadne to v kuse.
Pak o stůl pleskly první kapice,
několik žbluňklo do střiku
a Becca zažehla druhého špeka,
když on přicházel z ulice.
Becca mu beze slov podala voňavého špeka,
dal si pár prdíků.
Než spustily se s nebe šňůry deště,
seděli spolu usměvaví na baru u maličkých dvou rumíků.
Jaroslav Herda
Noční můra
Inspirováno diskusí po mým minulým blogem „Kam až může vést zdánlivě manipulativní článek o ruské tenistce“.
Jaroslav Herda
Kam až může vést zdánlivě manipulativní článek o ruské tenistce
Hravost autora může někdy způsobit nedorozumění, když jeho záměr zůstane předpojatými čtenáři nepochopen. Radek Koten také strašil mikrovlnkami prý jen proto, aby vyvolal reakce.
Jaroslav Herda
Ajťákům vřele přeji najít bota
Ta důmyslná moderní technika ale umí nadělat na sociálních sítích paseku, když se dostane do rukou šmejdů, není–liž pravda?
Jaroslav Herda
O kontroverzní vítězce Rolland Garros či o tom, kam může vést vyjádření podpory válce.
Reakce na blog pana Josefa Nožičky - O „kontroverzní“ vítězce Rolland Garros či o tom, kam nenávist ke všemu ruskému může vést.
Jaroslav Herda
Andrej Babiš stále podléhá. Dobrá zpráva.
Někdy je dobré podlehnout. Uvolnit se v usebrání. Přestat se bránit. S pokorou prožít si to odevzdání.
|Další články autora
Zemřela Zdena Mašínová, dcera legionáře a perzekvovaná sestra uprchlých odbojářů
Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, jejíž bratři za totality utekli ozbrojení na Západ. Čelila...
Po deštích se lesy plní houbami. Tady mají Pražané největší šanci na plný košík
Počasí posledních dnů jako by si čeští houbaři sami vymodlili. Kombinace vydatných dešťů a...
Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi
Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...
Mačkáte v MHD tlačítka správně? ROPID vysvětlil, jak dávat znamení bez zmatků
Kdo někdy nervózně mačkal tlačítko v tramvaji pětkrát za sebou nebo hledal ten správný čudlík, není...
Z elektrokola se za pár tisíc stane raketa. Policie na přečipované stroje nestačí
Mnozí prodejci elektrokol na webech nepřímo vybízejí zákazníky k porušování pravidel. Lákají na...
Filmová škola v Uherském Hradišti promítne Polanského filmy, ocení Lábuse
Letní filmová škola v Uherském Hradišti (LFŠ) letos promítne filmy francouzsko-polského režiséra...
ČT: Na některých místech lipenské přehrady jsou podle vědců sinice s toxiny
Vědci potvrdili, že na některých místech lipenské přehrady se mohou vyskytovat sinice s toxiny....
Nová připomínka slavného seriálu v Brně. Po hrdinovi z Návštěvníků pojmenovali most
I po více než čtyřech desetiletích zůstává v brněnských Žabovřeskách živý příběh slavného...
Budoucí olympionici začínají tady. Podívejte se, které české hvězdy prošly ODM
Olympiáda dětí a mládeže, která se kvapem blíží, je už přes 20 let líhní budoucích sportovních...
Prodej zemědělského objektu, stodola, 1 419 m2, Postoloprty - Hradiště
Postoloprty - Hradiště, okres Louny
3 140 000 Kč
- Počet článků 570
- Celková karma 11,32
- Průměrná čtenost 441x
https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/