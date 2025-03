Putinovo probuzené svědomí?

Putin chce odstranit „příčinu té krize“, i když stále ještě váhá pojmenovat válku válkou. Byla jeho slova první ла́сточка?

Neřekl to přímo,

však mohlo to být volání?

O pomoc?

Výkřik svědomí?

Помоги!

Jako by řekl: Už mne chyťte,

dostaňte mne, odstraňte mne, zachraňte.

Jsem zoufalý.



Řekl, že nutné je odstranit příčinu té krize.

Však v jeho okolí, zdá se, nikdo nenajde se,

kdo měl by odvahu mu nabídnout doprovod do Haagu.