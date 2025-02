Psáno do sněhu (malý oznamovatel)

Malý oznamovatel na pozadí války dopsal, co potřeboval, a jako zvěstovatel blížící se lásky dal se do běhu.

Cestou se usmívala tajemství

Z něhož se radovala už několik dní

Vzduch ve slunci se třpytil

Jako by drobounké konfety pomalu snášely se k zemi

Na oslavu dalšího shledání s ním



Pozdravila voříška

Který svůj podpis právě vyčůrával do sněhu

Ten dal se potom do běhu

Aby byl u těch dveří dřív

Ohlásit návštěvu než zazvoní



Těšila se

Na něhu