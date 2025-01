Psací bajka

Vzpomněl jsem si na jednoho řidiče kamionu ze Vsetína, který, když byla řeč o jídle, chválil psací guláš.

Malý velký hodný psík

se vsítil v sociální síť.

Patrně zástupce všech hodných malých psíků.

Ale i těch, kdo velcí jsou,

však s mírnou povahou Maxipsů Fíků.

Těch, kteří nikdy nevrčí a neštěkají.

Těch, kteří slušní jsou a dobrou vůli s ostatními mají.

Však co je moc,

to bylo moc i na psíčka.

*

Co zahrála mu ta zuřivá psiska,

to nebyla a nemohla být pro psíčka ta přijatelná psíčí písnička.

*

Pohryzán,

potrhán slovem,

nechválícím jméno,

jež se skvěje v jeho psíčím slovníčku,

statečně otevřel si na ně tlamičku,

a do uší jim mocně zašeptal,

nedbaje na to, zda ve zdraví to přečká:



Jste smečka!