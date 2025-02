Prý mne nikdo nečte

A měl by snad? Vždyť každý může se bez obav z toho radovat, že nechce-li, tak nemusí a místo toho třeba vyprat si fusekle v pračce Zanussi či cokoli, co potěší.

Prý píši nikomu

Nikdo prý mne nečte

Někdo však přece domnívám se

Vždyť právě ten kdo hodnotí co napsal jsem

Sám sebe zapírá co mého čtenáře

Ledaže k mému překvapení nebyl by ze světa lidí

*

Pak ale kdo je to?

Kdo jestli jej nezrodilo lidské plémě?

Kdo možná mínil tím že čtenářů mám málo?

Snad kravské vémě či cosi z ryby?

Něco co čte mne aniž se vidí?

*

Však co je mi do vemene

To málo čtenářů za psaní stálo mi a zatím stojí