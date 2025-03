Hnutí ANO bude mít kromě pana Radka Kotena dalšího slavného experta na bezpečnost. Netřeba jednat o bezpečnosti ve sněmovně, když lze místo slov chopit se na obranu země zbraně. Zásah se nekonal proto, že na záchodě byla zbraň?

Proč se ve sněmovně nestřílelo?

Možná se chtělo,

než se to zvrtlo a tedy nepovedlo.

Proč expert hnutí ANO tajně do sněmovny pronesl svou zbraň?

Ne, nemyslím si, bože chraň,

že si snad přál, aby kdokoli z poslanců byl provrtán a k zemi klesl.

Co chtěla paní poslankyně Válková s ním konzultovat?

Nevím.

Však že byl ozbrojený,

možná pan poslanec Koten usvědčil zas další zabijáckou troubu,

kterou pan zastupitel Suchánek byl ochoten a střelbou schopen zlikvidovat.









Odkaz