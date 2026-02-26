Proč Prchal prchal?

Krátká výseč že života Prchala, o němž nikdo nepředpokládal, že by se mohl vydat cestou poctivého chlapa.

Prchal parchant prolhaná a podrazácká. Pumpnul přátele o prachy a pá. Prej potřeboval poopravit příbytek. Prdlajs. Přislíbil přítelkyni parádními poniklovanými plechy ponýtovanou ponorkou. Prdlouš s pošahanou potapěčkou pravděpodobně po ponoru prozřeli při poznání prozkoumávaných prosolených posvátných prostor. Poněkud pozdě. Peníze prošustrovány.

Podmořští poníci po nich po očku s podivením pokukovali. Paryby proplouvající podél plavidla se podrbávaly ploutvemi po břiše a povídali si popískáváním. Pár plejtváků pozorováním podivínů proplejtvával příležitost plout za potravou. Potom přirozeně požrali plno pidirybek. Pravděpodobně. Protože po pomilování paní plejtváková potřebovala pořádně papat před porodem potomka.

Po podmořském povyražení a pouti plné později přiznaných paranormálních prožitků se poutníci pomalu povynořili, použili povysunutý periskop k popatření na přibližující se pobřeží a pohnuli se plnou parou k palmovému porostu na písečné pláži.

Po popoutání ponorky provazem k první palmě povolali policejní patrolu a poptávali pouta pro převezení k prokurátorovi. Prchal přiznal provinění. Přislíbil pořádně pracovat a peníze posílat podvedeným přátelům. Parádní příběh převrácení prchlého Prchala na pořádnou, pracovitou, počestnou a poctivou personu. Pá.

Autor: Jaroslav Herda | čtvrtek 26.2.2026 21:46 | karma článku: 0 | přečteno: 28x

Jaroslav Herda

Jaroslav Herda

  • Počet článků 536
  • Celková karma 11,35
  • Průměrná čtenost 453x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

