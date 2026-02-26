Proč Prchal prchal?
Prchal parchant prolhaná a podrazácká. Pumpnul přátele o prachy a pá. Prej potřeboval poopravit příbytek. Prdlajs. Přislíbil přítelkyni parádními poniklovanými plechy ponýtovanou ponorkou. Prdlouš s pošahanou potapěčkou pravděpodobně po ponoru prozřeli při poznání prozkoumávaných prosolených posvátných prostor. Poněkud pozdě. Peníze prošustrovány.
Podmořští poníci po nich po očku s podivením pokukovali. Paryby proplouvající podél plavidla se podrbávaly ploutvemi po břiše a povídali si popískáváním. Pár plejtváků pozorováním podivínů proplejtvával příležitost plout za potravou. Potom přirozeně požrali plno pidirybek. Pravděpodobně. Protože po pomilování paní plejtváková potřebovala pořádně papat před porodem potomka.
Po podmořském povyražení a pouti plné později přiznaných paranormálních prožitků se poutníci pomalu povynořili, použili povysunutý periskop k popatření na přibližující se pobřeží a pohnuli se plnou parou k palmovému porostu na písečné pláži.
Po popoutání ponorky provazem k první palmě povolali policejní patrolu a poptávali pouta pro převezení k prokurátorovi. Prchal přiznal provinění. Přislíbil pořádně pracovat a peníze posílat podvedeným přátelům. Parádní příběh převrácení prchlého Prchala na pořádnou, pracovitou, počestnou a poctivou personu. Pá.
Jaroslav Herda
Jedeme dál otravou mediálním jedem
Ta naše stodola je pěkně stavěná, jen je v ní trochu horko. Snad nikdo už si nenalhává, že v ní jen přihořívá.
Jaroslav Herda
Naše jediná správná pravda si vás získá
Může se to stát. Milionům lidí se něco podobného nejednou už stalo. Ani to nebolelo. A lidé si pochvalovali.
Jaroslav Herda
Důvěřuji vodám, lesům i stráním, i když...
Ministr spravedlnosti JUDr. Jeroným Tejc: „Mám důvěru v justici. Ale nemohu vyloučit, že v některých případech může dojít k excesu a některý soudce nemusí být nestranný.“
Jaroslav Herda
Viny
Pro rozdělenou společnost je příznačné, že nad jedněmi okázale vraští obočí a nad druhými mhouří oči.
Jaroslav Herda
Bojí se Andrej Babiš Ufonů?
Reakce na blog pana Václava Kříže „Je česká justice závislá nebo nezávislá? Pravdou je, že naše justice je nezávislá až moc!“
