Proč nepíše třeba o kravách a sviních?
Byl jsem zděšen,
když na síti jsem našel člověka,
který se ani trochu neleká,
že hlavy scvrknou se těm nešťastníkům,
jimž je jak pták, ořešník kropenatý, navrtává.
Na rozdíl od těch ořešníků z hladu on nenacpe se.
Jednoduše vykrádá poklady duše.
A navíc reaguje na posvátné blogery,
což, jak jsem dočetl se,
léčit se už nedá.
To znamená,
že dál bude krást ty geniální nápady.
I geniální titulky.
I když pak, kdo ví proč,
obojí si po svém vždycky zmatlá.
Jaroslav Herda
Zatímco řeší se střet zájmů Anreje Babiše, mlčí se o střetu zájmů Petra Pavla.
Ne, že bych se honil jak setr, abych za každou cenu vyčenichal, kde všude může být skryt dvojí metr.
Jaroslav Herda
Starý Bych hajá jako spokojené napapané škvrně
Bych zase zvládl volby na jedničku, a je mu fuk, kdo pyskoval, kdo tleskal nebo pískal, když ten či onen na Národní zapaloval svíčku.
Jaroslav Herda
Petr Pavel se hodí
Malé zamyšlení o předstírání, že u jiných lidí na nižších postech je jejich minulost hodna laskavé shovívavosti. I kdyby byl Petr Pavel bývalý disident, nedá se za bezúhonnost prezidenta schovat, co si natropíme.
Jaroslav Herda
Listopadová křídová revoluce
Upozornění pro náročné čtenáře: Není to žádná poezie. Jen prostinká říkanka na téma ficérie, rebélie...
Jaroslav Herda
Z tísní kosmických
Stále přibývá na dosah nových světů. To kdysi nebývalo. Za Jana Nerudy ani za komunistů. A stále je nám to málo.
