Proč nepíše třeba o kravách a sviních?

Místo toho krade, krade, krade, vykrádá, vykrádá, vykrádá a zase krade a zase vykrádá, že by to, co nakradl naplnilo perex k prasknutí. A stejně by dál kradl.

Byl jsem zděšen,
když na síti jsem našel člověka,
který se ani trochu neleká,
že hlavy scvrknou se těm nešťastníkům,
jimž je jak pták, ořešník kropenatý, navrtává.

Na rozdíl od těch ořešníků z hladu on nenacpe se.
Jednoduše vykrádá poklady duše.
A navíc reaguje na posvátné blogery,
což, jak jsem dočetl se,
léčit se už nedá.

To znamená,
že dál bude krást ty geniální nápady.
I geniální titulky.
I když pak, kdo ví proč,
obojí si po svém vždycky zmatlá.











Autor: Jaroslav Herda | neděle 23.11.2025 2:13 | karma článku: 0 | přečteno: 18x

Další články autora

Jaroslav Herda

Zatímco řeší se střet zájmů Anreje Babiše, mlčí se o střetu zájmů Petra Pavla.

Ne, že bych se honil jak setr, abych za každou cenu vyčenichal, kde všude může být skryt dvojí metr.

22.11.2025 v 16:51 | Karma: 8,16 | Přečteno: 285x | Společnost

Jaroslav Herda

Starý Bych hajá jako spokojené napapané škvrně

Bych zase zvládl volby na jedničku, a je mu fuk, kdo pyskoval, kdo tleskal nebo pískal, když ten či onen na Národní zapaloval svíčku.

19.11.2025 v 13:59 | Karma: 5,36 | Přečteno: 68x | Společnost

Jaroslav Herda

Petr Pavel se hodí

Malé zamyšlení o předstírání, že u jiných lidí na nižších postech je jejich minulost hodna laskavé shovívavosti. I kdyby byl Petr Pavel bývalý disident, nedá se za bezúhonnost prezidenta schovat, co si natropíme.

17.11.2025 v 9:40 | Karma: 9,46 | Přečteno: 369x | Společnost

Jaroslav Herda

Listopadová křídová revoluce

Upozornění pro náročné čtenáře: Není to žádná poezie. Jen prostinká říkanka na téma ficérie, rebélie...

13.11.2025 v 8:18 | Karma: 7,65 | Přečteno: 98x | Společnost

Jaroslav Herda

Z tísní kosmických

Stále přibývá na dosah nových světů. To kdysi nebývalo. Za Jana Nerudy ani za komunistů. A stále je nám to málo.

12.11.2025 v 1:08 | Karma: 0 | Přečteno: 49x | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!
19. listopadu 2025

Seriál Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)
20. listopadu 2025  14:40

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci....

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...
20. listopadu 2025  6:51,  aktualizováno  20:36

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem....

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...
15. listopadu 2025,  aktualizováno 

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...
20. listopadu 2025  12:15

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo...

Připravte propouštění, napsala. Úřednice ministerstva sama organizovala škrty

Že nelze realizovat, se nepřipouští. Simeona Zikmundová ani nečekala na nového...
23. listopadu 2025

Premium Do organizací zřizovaných ministerstvem životního prostředí, zejména na správy národních parků,...

Padlý král a jeho „ropucha“. Krutý portrét zničil legendu o lásce Eduarda a Wallis

Richard Avedon: Vévoda a vévodkyně z Windsoru, hotel Waldorf Astoria, apartmá...
23. listopadu 2025

Seriál Vzdal se trůnu, aby mohl zůstat se ženou, kterou miloval. Může být něco romantičtějšího než příběh...

V Olomouci se porouchalo ruské kolo, hasiči evakuovali lidi z výšky

V Olomouci se porouchalo ruské kolo, hasiči evakuovali lidi z výšky. (22....
22. listopadu 2025  19:51,  aktualizováno  22:44

V centru Olomouce se v sobotu večer porouchalo 33 metrů vysoké vyhlídkové kolo a v jeho kabinách...

Bolsonaro se pokusil utéct před nástupem do vězení, chtěl využít chaosu při protestu

Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro opouští nemocnici. (14. září 2025)
22. listopadu 2025  14:42,  aktualizováno  21:53

Brazilská policie v sobotu zatkla exprezidenta Jaira Bolsonara. Jeho zadržení nařídil soud se...

Jaroslav Herda

  • Počet článků 457
  • Celková karma 8,47
  • Průměrná čtenost 477x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.