Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Probudil ji bojínek

Probudil ji bojínek. A přece nebála se. Kdo příčinu snad chtěl by znát, nechť klikne si a přečte si, že zase nebylo se čeho bát.



Trochu se opozdil.
Nebála se,
že svého milého se nedočká,
když do trávy se položila tam,
kam za ní tolikrát už pospíchal.

Těšila se.
Usmívala se, když usínala.
Že ještě spí, pak ještě chvíli předstírala,
když cítila, jak kláskem bojínku ji šimrá přejemně na bílém kolínku.




Autor: Jaroslav Herda | středa 27.5.2026 9:21 | karma článku: 0 | přečteno: 13x

Hlasujte ve finále ankety Blogera roku

Další články autora

Jaroslav Herda

Navzdory politice

O těch, kdo zatím nejsou ještě vidět. Rostou a sílí a budou stále více slyšet. Nikdy o politice ani nepípnou.

23.5.2026 v 5:54 | Karma: 10,20 | Přečteno: 117x | Diskuse | Poezie a próza

Jaroslav Herda

A Brno není opevněno

Téma: Sjezd sudetských Němců v Brně - historicky první setkání v České republice (22. - 25. května)

20.5.2026 v 21:38 | Karma: 9,71 | Přečteno: 174x | Diskuse | Poezie a próza

Jaroslav Herda

Ministr Macinka

Dávno je všem dobře známo, že pan ministr Macinka není žádný upejpa či chudinka, když rozhodne se slova vybrousit a vytrousit.

19.5.2026 v 18:44 | Karma: 15,22 | Přečteno: 319x | Diskuse | Poezie a próza

Jaroslav Herda

Vnitřní a Vnější strana podle George Orwella

Jednou ze stinných stránek minulosti prezidenta Petra Pavla je uváděna jeho funkce předsedy ZO KSČ.

16.5.2026 v 12:44 | Karma: 10,33 | Přečteno: 313x | Diskuse | Společnost

Jaroslav Herda

Což nemáte na teplé prádlo, pane Bernde Posselte?

V Antarktidě, jak všichni víme, je pořádná zima. Je tam taková kosa, že nepotkáš tam vrabce ani kosa.

15.5.2026 v 0:17 | Karma: 12,32 | Přečteno: 260x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...
21. května 2026  15:15,  aktualizováno  22. 5. 7:58

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek....

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...
22. května 2026  6:26

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...
25. května 2026  15:08

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...
19. května 2026  10:44

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.
23. května 2026  18:53

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní...

Paraglidista uvázl v koruně vysokého stromu, hasiči ho dostávali dolů dvě hodiny

Paraglidista „přistál“ v koruně vysokého stromu.
27. května 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Záchranu paraglidisty ze stromu v těžko přístupném terénu řešili v úterý hasiči na Prachaticku....

Obrněný vagon vyzbrojený kulomety. Na nádraží ve Zlíně zastavil Legiovlak

Vlaková stanice Zlín-střed je pátou zastávkou legionářského vlaku při jeho...
27. května 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Do Zlína přijel Legiovlak, k vidění na nádraží Zlín-střed je do konce května. Legiovlak je...

Hromadná nehoda krátce uzavřela D2 ve směru na Brno, srazilo se tam pět aut

Ilustrační snímek
27. května 2026  9:12,  aktualizováno  9:21

Hromadná nehoda ve středu po osmé hodině ráno uzavřela dálnici D2 u Blučiny ve směru na Brno....

Nová tělocvična, a konečně jídelna i sál. Gymnázium v Brodě čeká modernizace

Nová tělocvična s jídelnou a společenským sálem vyrostou na místě dnešní velké...
27. května 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Kraj Vysočina chystá výraznou modernizaci areálu gymnázia v Havlíčkově Brodě. Škola získá novou...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jaroslav Herda

  • Počet článků 561
  • Celková karma 11,39
  • Průměrná čtenost 444x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

Seznam rubrik

Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.