„Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“

Byla to lež, a nebo zbožné přání snílka, či jeho slepá víra kdysi nakažlivá? Chytlavá účelová vějička?


Pro posměváčky trapné heslo. A pro mnohé z nich byl i Václav Havel trapný, bez nadání politika. Zasněný do člověka nové doby, jenž osvobozen, beze strachu bude ctít pravdu, u vědomí všeho, do čeho jsme ve lži klesli.

Tak snadno se to posmívá, když obtěžuje vidět, vědět, znát. Když nehodí se ani Havel ani pravda, o niž se zakopává v předstírání, že ji nelze rozpoznat. Když ani ta jeho prostá slova neobstojí před kritiky, kteří namísto jejich významu v nich nacházejí jen laciné zvolání v omámení situací. Co tedy měl by každý znát, než se nad těmi slovy začne ušklíbat.
Především to, že Václav Havel nebyl tlučhuba. Pak také neuškodí zamyslet se nad tím, co nabízí čeština. Pochopení významu slov a vět, na příkladech, jichž lze nalézt bezpočet. Stačí si představit třeba záchranáře se zraněným člověkem visícím na laně, jež obrušují skalní hroty a času mnoho nezbývá. Lže snad ten hrdina, a nebo je snad trapný, či snad něco předstírá, když řekne „musíme se z toho dostat“, když ví, že k tomu stačí bez váhání využít poslední síly?

Co tehdy následovalo po slovech Václava Havla? Překotný vývoj k pádu režimu. Jeho slova se tedy naplnila. Trapný a naivní nebyl Václav Havel. Trapní jsou ti, kdo mu podsouvají představu, že ve svobodné zemi lidé přestanou lhát. Václav Havel se nejednou vyjádřil v tom smyslu, že o zachování svobody se musíme snažit, zasloužit si ji. Neboli už je jen na nás, zda budeme lhát sami sobě i druhým a tolerovat lži těch, kteří nás o svobodu mohou připravit. Sebelítostné a bezzubé kňourání za bukem a hloupé posměšky na adresu Václava Havla jsou jen mlácením plesnivé slámy otravující vzduch.





Autor: Jaroslav Herda | čtvrtek 25.9.2025 9:01 | karma článku: 3,50 | přečteno: 55x

Další články autora

Jaroslav Herda

Ve službách favoritů

Není služba jako služba. Takže nic nového. Nic objevného. Jen zase trochu jinak o „užitečných“ služebnících.

24.9.2025 v 10:35 | Karma: 3,49 | Přečteno: 109x | Společnost

Jaroslav Herda

Můj volební hlas, domnívám se, není drahý

„Že nechodíme k volbám? Nevadí, nízká volební účast je úplně v pořádku“. Hospodářské noviny 5. 10. 2022

23.9.2025 v 1:24 | Karma: 5,78 | Přečteno: 131x | Poezie a próza

Jaroslav Herda

Agenti s teplou volbou

Nemohli by ti vlažní ve vztahu k politickým subjektům alespoň svobodně předstírat příklon ke komukoli a nekazit náladu ostatním?

22.9.2025 v 22:16 | Karma: 5,28 | Přečteno: 121x | Poezie a próza

Jaroslav Herda

No tak, lidi, pojďte s námi k volbám. Co?

Tak asi jo, no ne? Když o všecko zas jde a příště ještě přituhnout by mohlo a jít už fakt by mohlo o všecičko. Nebo ne?

22.9.2025 v 17:58 | Karma: 7,87 | Přečteno: 156x | Poezie a próza

Jaroslav Herda

V politických kampaních se pracuje se strachem

Reakce na článek https://blog.idnes.cz/pavelkovarik/demokracie-na-kortizolu-jak-negativni-kampane-nici-nasi-mysl-i-duveru.Bg25090643

22.9.2025 v 14:35 | Karma: 7,26 | Přečteno: 243x | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

19. září 2025,  aktualizováno  11:03

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na...

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

18. září 2025  12:31

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

17. září 2025  13:24,  aktualizováno  18:10

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

18. září 2025  10:21

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech...

Stačil jeden záběr na záchody a Rusové vyzradili ústředí elitní dronové jednotky

19. září 2025  17:06

Ruský propagandista Vladimir Solovjov se bude možná muset zapsat do seznamu „nepřátel Ruska“. V...

Další drony u evropských letišť. V dánském Aalborgu kvůli nim přerušili provoz

25. září 2025  7:37,  aktualizováno  10:39

Došlo k dalšímu narušení vzdušného prostoru v Evropě. Úřady v noci na čtvrtek uzavřely kvůli dronům...

Peníze pro „Slepičáka“? Hlubuček u soudu odmítl vinu v kauze Dozimetr

25. září 2025,  aktualizováno  10:33

Ve čtvrtek opět pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr. Tentokrát je na programu výpověď jedné z...

Voličský průkaz 2025: poslední dva dny na podání žádosti. Kde žádat a kde ho vyzvednout

25. září 2025  10:17

Voličský průkaz umožňuje voliči hlasovat mimo okrsek, kde má trvalé bydliště. Je jednotný pro...

Vymíráme, mladé rodiny potřebují podpořit, říká Vladimíra Lesenská z SPD

25. září 2025  10:14

Barvy SPD v Královéhradeckém kraji hájí podruhé za sebou jako lídryně Vladimíra Lesenská. Někdejší...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jaroslav Herda

  • Počet článků 420
  • Celková karma 5,84
  • Průměrná čtenost 499x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.