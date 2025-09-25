„Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“
Pro posměváčky trapné heslo. A pro mnohé z nich byl i Václav Havel trapný, bez nadání politika. Zasněný do člověka nové doby, jenž osvobozen, beze strachu bude ctít pravdu, u vědomí všeho, do čeho jsme ve lži klesli.
Tak snadno se to posmívá, když obtěžuje vidět, vědět, znát. Když nehodí se ani Havel ani pravda, o niž se zakopává v předstírání, že ji nelze rozpoznat. Když ani ta jeho prostá slova neobstojí před kritiky, kteří namísto jejich významu v nich nacházejí jen laciné zvolání v omámení situací. Co tedy měl by každý znát, než se nad těmi slovy začne ušklíbat.
Především to, že Václav Havel nebyl tlučhuba. Pak také neuškodí zamyslet se nad tím, co nabízí čeština. Pochopení významu slov a vět, na příkladech, jichž lze nalézt bezpočet. Stačí si představit třeba záchranáře se zraněným člověkem visícím na laně, jež obrušují skalní hroty a času mnoho nezbývá. Lže snad ten hrdina, a nebo je snad trapný, či snad něco předstírá, když řekne „musíme se z toho dostat“, když ví, že k tomu stačí bez váhání využít poslední síly?
Co tehdy následovalo po slovech Václava Havla? Překotný vývoj k pádu režimu. Jeho slova se tedy naplnila. Trapný a naivní nebyl Václav Havel. Trapní jsou ti, kdo mu podsouvají představu, že ve svobodné zemi lidé přestanou lhát. Václav Havel se nejednou vyjádřil v tom smyslu, že o zachování svobody se musíme snažit, zasloužit si ji. Neboli už je jen na nás, zda budeme lhát sami sobě i druhým a tolerovat lži těch, kteří nás o svobodu mohou připravit. Sebelítostné a bezzubé kňourání za bukem a hloupé posměšky na adresu Václava Havla jsou jen mlácením plesnivé slámy otravující vzduch.
Jaroslav Herda
https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/