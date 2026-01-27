Práší se, pane Prášku, když rmutné vody opouštějí břehy v horní zemi.

Přitakání obsahu blogu pana Martina Práška „A kdo bude vybírat na ubohé české děti?“ a inspirováno diskusí pod ním, obsahující toxiny, jejichž přibývání bylo předznamenáno už před několika lety.

Kdesi na horním toku bystřiny zem několikrát zachvěla se,
ptáci se s křikem vznesli k obloze,
psi polehávající na zápražích u stavení zvedli hlavy.

Vody se lily z potrhané hráze.
Zaplavovaly sklepy,
strhávaly lávky,
sedláci z chlévů vyváděli krávy a koně ze stájí.

Druhý den lidé sešli se na mlatu stodoly stojící na stráni,
aby se radili, jak vzdorovat té vodě v deštích, které hrozily.

Zatímco na obloze kupila a slévala se mračna v jednu černou houbu,
na dolním toku v slunci voda v řece ještě tiše válela se jako líná kyprá říční panna,
která líbila se tak, že zmámila svou klidnou silou kdejakého troubu.

Když v horní zemi vodou přeplněná mračna povolila,
ti z dolní země, daleko od hlučícího zmaru, sbírali pro ně na chléb, na otop, na stavidla.
Jistěže všichni ne.
Někteří točili si v klíně mlýnek a mluvili,
až od kusadel se jim prášilo:
„Ti že jsou pod vodou? Podvodníci spíše jsou to, vždyť oni s živly chtějí bojovat!
Já kdybych měl jim pomáhat,
budu mít potom sám co srát?“

A v povětří nad plnými hrnci v suchých světnicích jako by vznášela se odpověď:
„Ty? Ty vždycky! I kdybys měl hlad.“





Autor: Jaroslav Herda | úterý 27.1.2026 13:53 | karma článku: 0 | přečteno: 22x

Jaroslav Herda

  • Počet článků 504
  • Celková karma 10,60
  • Průměrná čtenost 456x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

