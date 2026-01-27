Práší se, pane Prášku, když rmutné vody opouštějí břehy v horní zemi.
Kdesi na horním toku bystřiny zem několikrát zachvěla se,
ptáci se s křikem vznesli k obloze,
psi polehávající na zápražích u stavení zvedli hlavy.
Vody se lily z potrhané hráze.
Zaplavovaly sklepy,
strhávaly lávky,
sedláci z chlévů vyváděli krávy a koně ze stájí.
Druhý den lidé sešli se na mlatu stodoly stojící na stráni,
aby se radili, jak vzdorovat té vodě v deštích, které hrozily.
Zatímco na obloze kupila a slévala se mračna v jednu černou houbu,
na dolním toku v slunci voda v řece ještě tiše válela se jako líná kyprá říční panna,
která líbila se tak, že zmámila svou klidnou silou kdejakého troubu.
Když v horní zemi vodou přeplněná mračna povolila,
ti z dolní země, daleko od hlučícího zmaru, sbírali pro ně na chléb, na otop, na stavidla.
Jistěže všichni ne.
Někteří točili si v klíně mlýnek a mluvili,
až od kusadel se jim prášilo:
„Ti že jsou pod vodou? Podvodníci spíše jsou to, vždyť oni s živly chtějí bojovat!
Já kdybych měl jim pomáhat,
budu mít potom sám co srát?“
A v povětří nad plnými hrnci v suchých světnicích jako by vznášela se odpověď:
„Ty? Ty vždycky! I kdybys měl hlad.“
Jaroslav Herda
Hlas Hradu
Vláda se musí poslouchat, to je bez debat. A já ji poslouchám. Slyším ji. Uši si čistím. A slyším i ty politiky kolem ní.
Jaroslav Herda
Borodjanka, Avdijivka, slova jak z dětské říkanky
Unavují mne a obtěžují ta nekončící ALE poté. A připomínají ta ALE ve větách těch, kdo v minulosti už se holedbali, že mír by chtěli, ALE...
Jaroslav Herda
V hospodě okotil se mobil
O tom, jak se v mobilním telefonu rodit mohou nové zprávy pro zasmání účastníků sociálních sítí.
Jaroslav Herda
Vzhůru již za mravní čistotu
Inspirováno blogem pana Josefa Nožičky: „Nevím, zda vím, co je zázrak...“ Někteří jistě, jiní možná převlékli si kdysi kabáty. Někteří mnohem později, se nestyděli za své aktuální obraty.
Jaroslav Herda
Nechte zpívat Pavlíčka
O vztahu voličů k výsledkům voleb. Inspirováno blogem pana Miroslava Pavlíčka: Nechte zpívat Fialu
