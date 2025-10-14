Pozvolné zvyšování tolerance k riziku úpadku po roce 89', aneb silná černá káva
Trvá to už desítky let. Obavy z vlivu těch, kdo sloužili tehdejší moci -partajníci. Ale největší zlo minulého režimu není nepřenosné. Stejnou hrozbou mohou být i ti, kdo „u nich nebyli“.
Je snadno pochopitelná ta polistopadová ostražitost. Obavy z možného návratu starých pořádků trvají dosud. Ale jsou už jiné. Jako by v nich ubývalo představ o návratu ekonomického systému, protože stále méně lidí věří, že by komunisté chtěli opět znárodňovat, združstevňovat, dávat na titulní stránky novin tváře usměvavých traktoristek JZD a živnostníky poslat do národních podniků. Obavy už mají dávno jiný obsah. Jsou spojeny spíše s představami o autoritářském státu, tedy s obavami ze ztráty svobod.
Ale nastolit či pozvolna prosadit režim, v němž by z demokracie zbyly jen vzpomínky, to se přece dá zvládnout i bez komunistů. Okrást lidi o svobodu se dařilo na různých místech světa už tisíce let před Kristem, před komunismem.
Předpokladem k takové změně či k takovému vývoji je především chabá morálně volní výbava politické reprezentace, ochotné upevnit či udržet si moc omezením svobod občanů, kteří si je v podobné vnitřní bídě zvolili.
Jsme-li svědky různých kauz spjatých s politiky a vidíme–li, jak se zdráhají vyvodit ze svých selhání odpovídající důsledky, měli bychom být mnohem ostražitější, než když se člověk, který byl kdysi krátce členem KSČ, uchází o politickou funkci po dlouholeté, příkladné a oceňované službě České republice.
Přezírat, tolerovat nebo zlehčovat a omlouvat vážná a někdy až bizarní selhaní politiků současnosti, je v tomto kontextu buď pokrytecké, nebo svědčící o sebeklamech. Jako by každému šejdíři, podvodníkovi, lháři či jiným individuím měla být přiznána polehčující okolnost, pokud nikdy nebyli členy KSČ, a tedy i morální převaha na těmi, kteří jejími členy kdysi byli.
Ostatně když se ohlédneme zpět do nedávné minulosti, v níž bylo velmi frekventovaným tématem politické tlaky na veřejnoprávní média, aktéry byli politikové nové éry. Nemělo to nic společného s komunistickou ideologií. Pouze s bojem o moc. Pouze se ztrátou soudnosti v absenci morálky.
Není vždy snadné se rozhodnout, komu dát hlas. Nespokojenost a bezradnost někdy vede ke kontraproduktivním rozhodnutím - vyhánět čerta ďáblem.
Jaroslav Herda
