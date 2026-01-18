Povolební plačky
Po volbách zase trochu ve švech povolil ten pytel plaček,
z něhož se ozývají ti,
kdo to či ono získali by rádi křeslo,
které si podle svého přesvědčení
více než kdo jiný zaslouží.
A umějí se divit,
urazit se jako malé děcko,
když nedostane, po čem zatouží.
Však u nás zatím ještě celkem zvládáme to,
ne jako tam za louží.
U nás snad nikomu by neprošlo nasadit si kšiltovku,
vyzvat občany k boji
a zkusit dobýt Hrad a nebo Strakovou.
Vůbec nejsme s pány v loji.
Oni jen sršatí jsou, hašteří se, ze strachu si trika honí, aby měli dost práce.
Jaroslav Herda
Antoine
V roce 2000 byly trosky jeho letounu nalezeny ve Středozemním moři poblíž francouzského přístavu Marseille.
Jaroslav Herda
Utopenci
To by se nám vegetariánům nestalo, odtušili zádumčiví sobi putující pod polární září nekonečnou chladnou plání.
Jaroslav Herda
Kde mají hnízdo bubáci
Inspirováno slovy Andreje Babiše, jenž obává se soudců české justice, kterou sice nezpochybňuje, ale...velký slovenský člověk nikdy neví.
Jaroslav Herda
Andrej Babiš se po vítězných volbách bojí české justice
Justice není stát ve státě. A Babiš je předsedou vlády státu Česká republika. To jsou zase paradoxy, pane Vaněk.
Jaroslav Herda
Co se stalo s rebely?
Jen malé ohlédnutí za těmi, kdo kdysi vyčnívali z tiché řady a byli připomínkou společnosti, že není normální, aby nám stále vládli jedni a ti samí - komunisti.
