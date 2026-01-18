Povolební plačky

Ostruhy, tituly, zásluhy a cenné zkušenosti. A přesto nedostanou vždy, co si tolik přáli. No není tohle k zlosti?

Po volbách zase trochu ve švech povolil ten pytel plaček,
z něhož se ozývají ti,
kdo to či ono získali by rádi křeslo,
které si podle svého přesvědčení
více než kdo jiný zaslouží.

A umějí se divit,
urazit se jako malé děcko,
když nedostane, po čem zatouží.

Však u nás zatím ještě celkem zvládáme to,
ne jako tam za louží.
U nás snad nikomu by neprošlo nasadit si kšiltovku,
vyzvat občany k boji
a zkusit dobýt Hrad a nebo Strakovou.

Vůbec nejsme s pány v loji.

Oni jen sršatí jsou, hašteří se, ze strachu si trika honí, aby měli dost práce.



Autor: Jaroslav Herda | neděle 18.1.2026 12:49 | karma článku: 3,21 | přečteno: 61x

Další články autora

Jaroslav Herda

Antoine

V roce 2000 byly trosky jeho letounu nalezeny ve Středozemním moři poblíž francouzského přístavu Marseille.

18.1.2026 v 7:34 | Karma: 5,84 | Přečteno: 74x | Poezie a próza

Jaroslav Herda

Utopenci

To by se nám vegetariánům nestalo, odtušili zádumčiví sobi putující pod polární září nekonečnou chladnou plání.

18.1.2026 v 0:29 | Karma: 3,76 | Přečteno: 96x | Poezie a próza

Jaroslav Herda

Kde mají hnízdo bubáci

Inspirováno slovy Andreje Babiše, jenž obává se soudců české justice, kterou sice nezpochybňuje, ale...velký slovenský člověk nikdy neví.

17.1.2026 v 10:57 | Karma: 5,46 | Přečteno: 101x | Společnost

Jaroslav Herda

Andrej Babiš se po vítězných volbách bojí české justice

Justice není stát ve státě. A Babiš je předsedou vlády státu Česká republika. To jsou zase paradoxy, pane Vaněk.

15.1.2026 v 23:47 | Karma: 14,75 | Přečteno: 199x | Politika

Jaroslav Herda

Co se stalo s rebely?

Jen malé ohlédnutí za těmi, kdo kdysi vyčnívali z tiché řady a byli připomínkou společnosti, že není normální, aby nám stále vládli jedni a ti samí - komunisti.

14.1.2026 v 10:37 | Karma: 10,90 | Přečteno: 213x | Společnost
Další články autora

