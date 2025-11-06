Povolební kňučáci

Tak už máme co jsme očekávali. Někdo předpokládal výsledek už dávno, někdo až později. A všichni budou chovat naději, že lépe bude dříve, než se zatím může zdát, když světem hýbe hloupost na kvadrát. A jako by to nestačilo...

Některým psavým příznivcům vítězů voleb co chvíli v hlavě bobtnají obsesivní představy o méně spokojených voličích, jež jim způsobují puzení k pruzení, neboť k uvolnění vzniklého přetlaku jim zřejmě nestačí se tiše vypsat na kus papíru, a ten pak rituálně spálit očistnými plameny s modlitbou: "Nechť, vyšší moc je mi ku pomoci, nechť zbaví mne břemene, jež je ve mně od zlého, a odvrátí mne už, sakra, od konání nekalého, temného. Amen.“

A tak jsme stále svědky stále se vynořujícího paradoxu, že řada psavců, kteří jsou alespoň relativně spokojeni s výsledky voleb, jsou jimi sice (snad) částečně zaléčeni, ale nejsou ještě zcela prosti nahromaděné škodolibosti, s níž dlouho očekávali předpokládaný výsledek. Nenalézajíce zkormoucené či zlostí vybrnkané osoby, vezmou za vděk i těmi cíli, které ani nepláčí, ani nefňukají, ani nejsou rozhořčení nebo "vytočení".

Jiří Číž
6. 11. 2025 2:52
Poplačte si paní Kulhavá. Ženské slzy uvolní zklamání z nesplněného přání "nevolte Okamuru".

Miroslav Šejna
6. 11. 2025 9:07
Musim se přiznat, že kňučení pravdolasky a hodnotových progressivistů nad volbou Okamury je pro mě balzámem na duši.

Znal jsem muže, který čas od času potřeboval vidět slzy některé z žen, které mu byly podřízeny. Když je zprudil tak, až dosáhl svého, uklidnil se a začal svou oběť konejšit. Jednoho dne se jedna z nich rozhodla s tím jeho úchylným rituálem skoncovat.
Když intenzita obviňovaní a vytýkání dosáhla vrcholu, zařvala na něj z plna hrdla: „Vypadni, nebo tě pobliju!“ A měla klid.
Ne každý kdo zatouží po slzách ženy, je nutně musí vidět vytrysknout. Někomu stačí si je alespoň představit, aby pocítil „silomoc“ vítězů, po jejichž boku stojí jako strážné psisko.
Nedávno v jedné diskusi paní Šubová nazvala současnou vládu vládou národního rozdělení. Pokud tomu věří voliči té vznikající, mohli by se už začít smiřovat s vítězstvím svých vyvolených a přestat se tak zatroleně vzdávat sebeúcty ve snaze ponížit své oponenty vlastními sebeklamnými vejšplechty.

čtvrtek 6.11.2025 10:12

Jaroslav Herda

Jaroslav Herda

  • Počet článků 450
  • Celková karma 8,36
  • Průměrná čtenost 482x
Slova mohou povznášet i srážet. Mohou dávat pocit pozitivní sounáležitosti i pocit spojení v destruktivním vnímání. Upřímný a pravdivý novinář může někdy poskytnout podobná dobrodružství jako autor poezie - nečekané průhledy do vědomí souvislostí.

https://jaroslav-herda.mozellosite.com/blog/

